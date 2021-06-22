三星成为贝克汉姆电竞队赞助商

IT之家 6 月 22 日消息 有研究表明，全球电竞的收入在年同比增长 14.5% 后，到今年年底可能达到 11 亿美元。电竞现在是一个非常有利可图的业务，虽然三星目前没有直接参与管理电竞队，但在该领域也有战略合作。

三星现在是大卫-贝克汉姆的 Guild 电竞组织的官方赞助商，前英格兰足球队队长大卫-贝克汉姆是总部设在伦敦的 Guild 电竞组织的共同所有者，后者于 10 月在伦敦证券交易所上市。

三星没有透露为此投资了多少钱，但根据 CityAM 的说法，该交易价值的 50% 将以现金支付，而 50% 则以三星显示器等设备的形式支付。

三星电子英国公司的 Damon Crowhurst 说：“这种伙伴关系表明我们对游戏玩家和更广泛的行业的持续承诺，并将为粉丝们提供超越常规的体验。”

IT之家了解到，韩国被认为是电竞的摇篮，是电竞开始的地方，三星此前曾参与管理自己的电竞团队达数年之久。该公司的电竞团队名为三星 Galaxy，是在 MVP Blue 和 MVP White 被三星收购后于 2013 年成立。

三星三星 Galaxy 队参加的电竞比赛包括《英雄联盟》、《星际争霸》和《星际争霸 II》，该电竞组织在赢得 2017 年英雄联盟世界锦标赛后于 2017 年解散。

此后，三星虽然没有再管理自己的电竞团队，但该公司仍然参与到整个电竞领域。仅在今年，除了与大卫-贝克汉姆的电竞组织合作外，三星还成为了 CLG 内存合作伙伴，并在 4 月时透露了一个新的电竞活动，它还与 H20 电竞校园合作，为有抱负的游戏设计师创建一个学习项目。