成本激增，今年亚马逊 Prime Day 促销可能有点“抠”

北京时间 6 月 22 日上午消息，据报道，有商家称，由于运输成本上升、广告费率增加以及库存稀缺，今年亚马逊的年度 Prime Day 促销期间的优惠将变得更加吝啬。

为期两天的 Prime Day 活动已于周一开启，但疫情的阴影仍笼罩全球。供应链中断 —— 包括年初的苏伊士运河堵塞和新冠病例的突然增加，导致商品成本上升，也让亚马逊供应商不太情愿在利润偏低的促销活动中大幅提高销量。很多商家表示，他们也在控制库存，以防到圣诞假期购物季那会运输延迟仍持续存在。

Perch 这家公司拥有多个在亚马逊上十分受欢迎的品牌。该公司的库存和供应链管理人员彼得・达奇（Peter Darch）表示：“亚马逊上的交易疲劳正变得越来越严重，我们对优惠的筛选也变得越来越谨慎。”

亚马逊的商家为整个网站贡献了 60% 的销售量，他们相信，现金充裕的消费者不会在意折扣更多的便宜货，并仍然会参与 Prime Day。EMarketr Inc 数据显示，这次促销期间，美国的在线消费预计将达到 122 亿美元。（去年的消费支出为 104 亿美元，但疫情迫使促销活动推迟到了十月份，因此很难进行对比。）

此外，与往年相同，竞争对手零售商都希望搭上 Prime Day 的便车。沃尔玛的“Deals for Days”和塔吉特的“Deal Days”等促销活动都已经于上周日开启。

在一份声明中，亚马逊发言人表示，亚马逊将在今年提供更多交易优惠，但并未透露折扣的规模。他说：“我们会继续创新并发展 Prime Day，以确保我们的 Prime 会员和销售合作伙伴可以获得最大的利益。”

亚马逊于 2015 年推出 Prime Day，为的是吸引新的订阅用户。如今，这些订阅用户每年花 119 美元，以享受运费折扣、视频流媒体服务和其他会员福利。Prime Day 活动可以帮助亚马逊在假期之前锁定购物者，并通过为现有消费者提供亚马逊小工具（如 Fire TV 电视棒和搭载 Alexa 智能助手的智能音箱等）的优惠来巩固与这些消费者之间的关系。亚马逊品牌将再次成为焦点，比如该公司的 Ring 部门出品的监控门铃以及车用声控 Echo 设备的售价仅为 15 美元。

今年，亚马逊的利润再次创下新高，提供大幅折扣不成问题。但是，PA Consulting 的合伙人香顿・威尔考克斯（Shanton Wilcox）表示，许多消费品公司并没有那么奢侈，甚至考虑今年提价 10% 左右，因此想让他们参与大促销，有点困难。PA Consulting 的客户包括面临库存短缺的包装消费品服装公司。

威尔考克斯指出：“今年的 Prime Day 将比以往几年少了几分热闹。商家不想吓跑需求，但你又必须得赚钱。”

与此同时，亚马逊上的搜索广告价格越来越贵，然而购买搜索广告又是在品类日益繁杂的平台脱颖而出的必要条件。根据 Marketplace Pulse 开展的一项分析，五月份，亚马逊上的广告成本与去年同期相比大涨 50% 以上。Marketplace Pulse 称，虽然亚马逊总说商家可以控制他们为关键词的出价，但事实上搜索广告支出占到产品价格的 30% 左右，高于去年的 20%。广告成本的增加也是商家不情愿提供优惠的另一个原因。

亚马逊在去年推迟了 Prime Day，今年则从往常的 7 月份提前到了 6 月份，因此仅给了商家三周的准备时间。通常情况下，卖家会在几个月前向工厂下订单，以便产品可以及时运送到美国。突然的通知意味着许多商家可供选择的产品比较局限。

前亚马逊高管、现任在线营销咨询公司 Pacvue 的总裁梅丽莎・伯迪克（Melissa Burdick）表示：“亚马逊随便挑选了一个日期，这导致商家很难提前规划。”