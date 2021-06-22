印度将禁止电商限时抢购：亚马逊、Flipkart 或受限

IT之家 6 月 22 日消息 印度周一提议在电商平台上禁止限时抢购（Flash sales），也不允许电商平台相关附属实体成为销售商。如果议案通过，意味着印度将进一步缩紧电商政策。

议案是印度消费者事务部 （Ministry of Consumer Affairs） 周一晚上提交的。亚马逊、Flipkart 等电商平台在印度攻城略地，印度实体零售商大为不满，指责对手不公平竞争。印度消费者事务部认为，应该禁止电商公司通过限时抢购销售商品。所谓限时抢购类似于美国“黑色星期五”“网络星期一”，就是在一段时间内打折促销，订单销量往往会猛增。

印度消费者事务部在声明中表示：“特定电商实体大搞‘Back to back’或者‘Flash’销售，平台上的销售商可能没有任何库存或者没有订单履行能力，它们只是向平台控制的其它销售商下单，这样做限制了消费者选择。此类竞争不公平，最终会压缩消费者选择面，还会抬高价格。”

另外，印度消费者事务部还建议让电商公司设置“首席合规官”职位，还要设立联系人 7 天 24 小时与执法部门保持联系，另外还要安排专人确保政府命令得到执行，还要设立常驻申诉官处理消费者投诉。之前印度曾调整法规，对社交平台提出类似要求。

为了核实身份，为了在现行法律下预防、侦察、调查、检举犯罪行为或者网络安全事件，政府如果要求电商平台提供相关信息，议案认为它们应在 72 小时内提供。

如果议案通过，亚马逊、Flipkart 及其它电商平台可能无法运营自有品牌，因为议案要求电商公司确保没有相关或者附属方成为平台上直接向客户销售产品的卖家。在印度，电商公司不能有库存，不能直接向消费者销售商品。为了绕开禁令，外国电商公司会与印度本土库存企业合作。

还有，议案要求电商平台拿出一套方案，让消费者可以根据原产地快速找到商品，印度这样做是想“为本国商品提供公平机会”。在接下来 15 天内，印度消费者事务部将就议案征询行业建议。