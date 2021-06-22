全球最有价值品牌亚马逊、苹果、谷歌前三，但中国厂商正在崛起中

IT之家 6 月 22 日消息 Kantar BrandZ 昨日发布了 2021 年最具价值全球品牌排行榜 100 强。前三名是亚马逊、苹果和谷歌，上榜中国品牌达到 18 个，品牌价值增速最快的是特斯拉，美国品牌在 2021 年的增速是最快的。

此外， Kantar BrandZ 还特意指出中国品牌正在上升，并且比欧洲顶级品牌更有价值。

Kantar 表示，由杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 于 1994 年创立的亚马逊仍然是世界上最有价值的品牌，现估计为 6840 亿美元；其次是成立于 1976 年的苹果，价值 6120 亿美元；第三名的谷歌则为 4580 亿美元与前者存在差距。

据悉，中国最大的社交媒体和视频游戏公司腾讯是我国的 Top1 品牌，在世界百强榜单中排名第五，而阿里巴巴排名第七，大家更关注的华为则排在 50 名（未上市）。

Kantar BrandZ 全球战略总监 Graham Staplehurst 表示：“随着越来越多的公司利用自身的技术发展并展示其与塑造中国和全球市场的主要趋势保持一致的能力，中国品牌正在稳步前进，并已取得了重大进展。”

IT之家了解到，五个品牌的价值增长了一倍以上，其中包括中国电子商务巨头拼多多、美团、中国顶级白酒制造商茅台 、中国的字节跳动 TikTok 和美国的特斯拉。

Kantar 表示，成立于 2003 年的特斯拉是增长最快的品牌，并成为最有价值的汽车品牌，其价值同比增长 275% 至 426 亿美元。

Kantar 还表示，中国顶级品牌保持了其对欧洲品牌的领先优势：中国品牌在 100 强品牌中的占比从 10 年前的 11% 已经上升到了 14%，而欧洲品牌则占 8%，低于十年前的 20%。

欧洲最顶级品牌是法国的 LV 路易威登，排名 21 位，其次是德国的 SAP 集团，排名 26 位。唯一上榜的英国品牌是排在第 60 位的沃达丰。

当然，美国品牌依然占据主导地位，并且在过去一年增长最快，美国品牌现在前 100 名中占 74%。此外，Kantar 还提到，今年的全球 100 强品牌的总价值为 7.1 万亿美元。

此外，13 家新新人成功挤入 2021 年榜单，包英伟达（第 12 名，1050 亿美元）、Zoom（第 52 名，370 亿美元）、AMD（第 57 名，330 亿美元）和 Spotify（第 99 名，190 亿美元）。