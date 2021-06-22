字节跳动张一鸣向家乡福建龙岩捐赠 5 亿元，成立“芳梅教育发展基金”

IT之家 6 月 22 日消息 据龙岩市教育局消息，6 月 22 日，字节跳动创始人张一鸣向家乡龙岩捐赠 5 亿元，成立“芳梅教育发展基金”，助力龙岩教育高质量发展。

▲图为 2021 年 6 月，张一鸣参观母校永定一中

据“芳梅教育发展基金”相关负责人介绍，该基金主要用途包括辅助全市教师进修、支持职业教育创新发展、改善教育信息化教学环境、设立奖教金以及资助学生宿舍楼等基础设施建设。基金名“芳梅”两个字分别取自张一鸣奶奶和外婆的名字。

2020 年 9 月，张一鸣曾为母校龙岩永定一中捐款 1 千万元，用于建设科技艺术馆和教学楼。2019 年 10 月，张一鸣向母校南开大学捐赠 1 亿元设立“南开大学创新基金”。此外，为支持学校师资和人才队伍建设，张一鸣向“南开人才建设基金”捐赠 1 千万元。

IT之家了解到，2021 年 5 月 20 日，张一鸣宣布卸任字节跳动 CEO 一职，字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新 CEO。当时张一鸣在全员信中表示，公司在社会责任和公益上已经有一些进展，其中教育公益、脑疾病、古籍数字化整理等新项目也持续探索中，其个人也有些投入，还有更多想法，希望能更深度参与。