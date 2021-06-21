重庆法院驳回字节跳动对腾讯视频诉讼禁令，后者已删除《亮剑》影视作品

IT之家 6 月 21 日消息 近期，字节跳动方面表示，因腾讯视频存在大量热播电视剧《亮剑》的侵权视频，6 月 11 日，字节跳动在重庆市第一中级法院起诉腾讯。字节跳动要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失 1000 万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。

IT之家获悉，起诉状显示，经合法授权，字节跳动在 2019 年 6 月 10 日起的五年内享有电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对擅自使用该剧内容的侵权者采取维权措施。

6 月 18 日，重庆市第一中级人民法院作出裁定，驳回字节跳动针对腾讯提出的禁令申请。字节跳动要求腾讯视频立即删除涉及电视剧《亮剑》的侵权内容并采取有效措施，避免侵权重复出现。该诉求未获法院支持。针对相似事由，同一家法院 —— 重庆一中院在两周前支持了腾讯针对字节跳动的诉讼禁令。该禁令要求抖音删除涉及《斗罗大陆》的相关视频，并采取有效措施，过滤、拦截用户上传、传播相关侵权内容。

6 月 17 日，重庆一中院就这一禁令申请组织了听证会，并通知腾讯到场参加。听证过程中，法官在腾讯视频内搜索了“亮剑”等关键词，发现侵权视频已删除。重庆一中院据此驳回了字节跳动的申请，称行为保全目的已经实现，不再有出具诉讼禁令的紧迫性。