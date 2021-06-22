便宜有代价，一加 Nord N200 将只能获得一次 Android 大版本更新

IT之家 6 月 22 日消息 一加上周在海外推出 Nord N200 手机，4+64GB 版本售价 239 美元（约 1529.6 元人民币），是一加目前在售最便宜的 5G 手机。

据外媒 9to5Google 报道，一加官方在接受其采访时确认，一加 Nord N200 将只能获得一次 Android 大版本更新，以及三年的安全补丁更新。

IT之家了解到，一加 Nord N200 出厂预装基于 Android 11 的氧 OS，因此该机将只能升级到 Android 12，除非有民间开发者进行适配。

一加 Nord N200 搭载高通骁龙 480 芯片，采用 6.49 英寸 2400*1080 LTPS LCD 屏，刷新率为 90Hz。

此外，该机还有采用 LPDDR4x 运存和 UFS 2.1 存储，支持 microSD 卡扩展至 256G，运行基于 Android 11 的 OxygenOS，采用侧面指纹识别。

其他方面，该机前置 16MP，后置 13MP+2MP+2MP 三摄，内置 5000mAh 电池，支持 18W 快充，厚 8.3mm，重 189g，支持双频 GPS，保留 3.5mm 耳机口，同时提供 type-C 接口，支持 NFC、蓝牙 5.1。