全球搭载黑莓 BlackBerry QNX 软件汽车超 1.95 亿辆，一年增长 2000 万

6 月 22 日消息，BlackBerry 近日宣布，据知名独立调研公司 Strategy Analytics 统计，目前全球已有超过 1.95 亿辆汽车搭载 BlackBerry QNX 软件，较 2020 年增长了 2000 万辆。

据悉，嵌入式汽车软件 BlackBerry QNX 为安波福、宝马、博世、福特、通用、本田、梅赛德斯-奔驰、丰田和大众等众多汽车制造商提供支持，合作领域包括高级驾驶辅助系统、数字驾驶舱和数据安全网关等。同时 BlackBerry QNX 已赢得全球前 25 家电动汽车制造商中 23 家的设计订单，为自动驾驶车辆系统提供功能安全、网络安全且可靠的软件基础。近期，BlackBerry QNX 相继宣布赢得百度、德赛西威、斯堪尼亚、沃尔沃和小鹏等汽车公司的设计订单。

据最新公布，截至 2022 财年第一季度末，BlackBerry QNX 的待实现的版税收入（Royalty Revenue Backlog）从去年的 4.5 亿美元增长至 4.9 亿美元，增幅达 9%。该数据是由现有设计订单中所示合同价格与预估产量计算而来。

BlackBerry 执行主席兼首席执行官程守宗表示，1.95 亿这个最新数字标志着搭载该软件的汽车数量实现了连续六年的增长。我们将持续对平台进行创新，进一步强化市场优势。汽车行业的发展趋势是采用更安全的软件，以及向电动汽车和自动驾驶转型，BlackBerry QNX 完全具备抓住这些机会的优势。