三星新增四款手机和平板获谷歌 AR Core 认证：可保证流畅运行增强现实应用

IT之家 6 月 22 日消息 据外媒 SamMobile 报道，三星在过去的几个月里推出了几十款新的手机和平板，但并不是所有的设备都支持谷歌的 AR Core，三星计划逐步将 AR Core 扩展到其所有 Galaxy 系列设备中。

目前三星又新增了四款手机和平板支持谷歌的 AR Core，分别是 Galaxy A22 5G、Galaxy A72、Galaxy Quantum 2 手机和 Galaxy Tab S7 FE 平板。

谷歌的 AR Core 认证将确保增强现实应用程序和游戏在所有设备上的体验都一致，这项认证测试设备的摄像头、CPU 和运动传感器，来检验其性能和准确性，在经过适当的校准后，进行增强现实体验时不会出现任何问题。

不过，Galaxy A22 5G 手机不支持 AR Core 的可选深度 API，只允许设备使用 RGB 摄像头创建深度图。

IT之家了解到，凡是通过了谷歌 AR Core 认证的设备，均可以按照开发者的预期来运行增强现实应用程序和游戏，谷歌的 Play Store 商店中 AR 应用的数量非常多，不过其整体质量和苹果 App Store 中的 AR 应用相比还是有一定的差距。