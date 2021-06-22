不愿每年少赚 10 万元，字节跳动三分之一员工支持“大小周”

互联网公司员工苦“大小周”久矣，但如若真要取消“大小周”，从业者的矛盾心理也显露出来。

近日，字节跳动新任 CEO 梁汝波首次在公司例行的“Open Day 活动”上与大家见面，并公布了一项公司内部调研，数据显示，三分之一的人不支持取消大小周，三分之一的人支持。而对于最终是否取消大小周，高层暂时还没有定论。

在外界惊异于为什么会有高达三分之一的员工不支持取消之时，一位员工称，如果取消了大小周，自己每年将损失近 10 万元收入。这让人们一时间意识到，非大厂员工对大厂员工加班的“惨状”或许存在着一些偏见。

大小周的普遍模式是指一周工作五天，下一周工作六天，按此交替。但也有部分企业的部分重点业务实行其他模式，比如此前曾有网友爆料称，多多买菜业务实行的是一周工作七天，一周工作六天的“超级大小周”模式。

“大小周”工作制并非是互联网行业的独有现象，但在互联网行业的语境中被最多讨论、发酵。从马云提出“996 是福报”，到多起互联网员工猝死事件，极端的加班现象及其后果总能引发舆论高度关注。

回到字节跳动此次大小周调研，首先不少员工对调研结果表示质疑。

搜狐科技询问的多位字节跳动员工均表示，自己没有收到调研通知，也没有参加任何形式的大小周意愿调查。一位字节跳动工程师言雨表示，“HR 的数据将信将疑就好”，而另一位在字节跳动图虫业务工作的员工小飞则玩笑称，“可能是‘三分之一的管理层’同意大小周吧”。

虽然调研选取的样本难以被证实，但在 Open Day 活动上被提出，让小飞觉得“八成会落实取消大小周”，他猜测公司是有意放出口风。

在内网，字节员工对此事讨论激烈。言雨称匿名论坛里已经分成两派互喷，“矛盾非常激烈”。

一直以来，网友对互联网公司加班文化的讨伐不少，但客观来看，相比于很多隐形加班却不给加班费的公司而言，互联网大厂严格执行加班费，也是很多年轻人愿意选择去大厂多劳多得的原因。

有字节跳动员工算了笔账，正常工作日 22 天，大小周双薪就算四天，所以取消大小周，月薪会损失 4/26=15.4%。如果以月薪 4 万计算，每年将会损失 8 万元左右。

但要注意的是，小飞告诉搜狐科技，字节于今年才开始实施双倍工资的加班费，此前实际上是 1.2 倍。“加班日两倍工资成本蛮高的。”小飞猜测，公司很有可能在衡量加班给公司带来的真正效益。

加班报酬和工作量是否匹配，同样是员工中出现持相反观点两派的原因。部门不同，加班情况大不相同。刚转去国际化电商支付部门的吴远表示，即使身在国际化部门，国外对接方周末不上班，他们的加班日也可以被塞满，“可以周末写需求，周中上线，工作永远做不完的”。

这样的情况不只出现在字节跳动，有腾讯微信事业群的员工曾抱怨称，加班 1.2 倍工资，却有 1.5 倍工作量。

而在抖音审核部门的媛媛则轻松一些，“因为审核工作量主要看用户投稿量，所以对于我们来说，周末加班有时审核量会比工作日少”。

在是否取消大小周这件事上，两方都有各自的顾虑。一方觉得，如果工作量没变，取消大小周后还要无偿加班，会更不能接受；而另一方觉得，加班日不饱和的工作量拿双倍工资，何乐而不为。

“最好就是，涨薪，然后双休”，是多数希望取消大小周员工的心声。在入职时，字节 HR 会口头告知大小周制度，将加班费算入工资总包，并进行一定幅度的涨薪，也就是说，如果刨去加班费，为维持总包不变，基本工资涨幅可能需要提升。

另一位支持取消大小周的员工则在社交平台表示：“从个人角度看来，我认为我想要双休，我认为多赚几万块钱对我来说意义不是很大，并不是说我不缺钱，而是一年几万块钱对我的生活没有本质上的改变，买不起房还是买不起，体会过加班的人都懂，损失了双休是很难受的。你知道为什么周末加班两倍工资吗？因为一份工资用于弥补你丢失了一天的假期，另一份工资用于购买你为公司提供的服务。”

无独有偶，腾讯也开始加入“反加班”阵营。此前不久，腾讯旗下光子工作室宣布将实施强制 6 点下班政策。

光子工作室表示，自 6 月 14 日起，将严格遵守周三健康日，即周三 18:00 下班，其他工作日不晚于 21：00 离开办公区域，如果有特殊需要提前报备审批。此外，周末全面双休，节假日休假严格按照国家法定节假日安排休假。如果加班人数超过部门的 10%，违规团队下周五个工作日全体 6 点下班，周末违规加班的团队，连续四周不准加班。

一位腾讯 PCG 员工也在社交平台表示，公司目前在大量招收人，用人数来平摊工作量，“至少我们部门下班已经提前到八点左右了”。

面对头部大厂纷纷调整加班制度，吴远猜测或许也跟三胎政策有关，如果即将有提升生育意愿的配套政策出台，头部大厂肯定不想被“枪打出头鸟”。大厂牵头“反加班”，是难得的好势头，但究竟是否是虚晃一枪，仍不得而知。

（文中均为化名）