微软 OneDrive 将支持简单的照片编辑功能

IT之家 6 月 23 日消息 微软官方公告宣布，将为 OneDrive 带来一些照片编辑功能，用户无需下载后使用第三方工具编辑，在云端就可以实现。

从官方演示图可以看出，OneDrive 将支持图片裁剪、旋转、翻转，甚至还能进行简单调色。

IT之家了解到，这些功能将首先在 Android 版和网页端上线。

此外，Android 版 OneDrive 将支持按来源对照片进行排序，以及照片文件夹过滤功能。