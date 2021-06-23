微软 OneDrive 将支持简单的照片编辑功能

IT之家 6 月 23 日消息 微软官方公告宣布，将为 OneDrive 带来一些照片编辑功能，用户无需下载后使用第三方工具编辑，在云端就可以实现。
从官方演示图可以看出，OneDrive 将支持图片裁剪、旋转、翻转，甚至还能进行简单调色。
IT之家了解到，这些功能将首先在 Android 版和网页端上线。
此外，Android 版 OneDrive 将支持按来源对照片进行排序，以及照片文件夹过滤功能。
IT之家 6 月 23 日消息 微软官方公告宣布，将为 OneDrive 带来一些照片编辑功能，用户无需下载后使用第三方工具编辑，在云端就可以实现。
从官方演示图可以看出，OneDrive 将支持图片裁剪、旋转、翻转，甚至还能进行简单调色。
IT之家了解到，这些功能将首先在 Android 版和网页端上线。
此外，Android 版 OneDrive 将支持按来源对照片进行排序，以及照片文件夹过滤功能。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win7之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用