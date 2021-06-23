五部门联合公告：外卖平台要以显著方式提示“适量点餐”

单位食堂要不断加强反食品浪费管理，建立并实施反食品浪费管理制度，加强食品在采购、储存、加工环节中的减损管理。

食品检验检测机构要积极创新反食品浪费举措，结合自身工作特点积极探索研究，对不同保质期和储运要求的食品或检验合格产品的备样，通过捐赠、拍卖、合规留用等多种方式进行分类处置。