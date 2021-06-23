今天起各地高考成绩陆续出炉，多种查分渠道公布

IT之家 6 月 23 日消息 今日开始，全国各地将陆续进入高考“放榜”时间。

据官方已公布的信息，23 日起，内蒙古、上海、安徽、江西、广西、四川、云南、甘肃、宁夏等 9 省份的考生可以查询自己的高考成绩。山西、吉林、贵州、陕西等地将在 24 日公布成绩。

更多的省份，如北京、天津、河北、江苏、河南、湖北、湖南、海南、重庆、西藏、青海等十余省份将集中在 25 日公布考生成绩。

综合官方发布信息来看，各地教育考试院为方便考生及时查询成绩，除了官方网站外，部分省份还开通了微博、微信、App 等多种查分渠道。

以四川为例，考生可通过以下渠道查询自己的成绩：

1、四川省教育厅官方网站：http://edu.sc.gov.cn

2、四川省教育厅官方微信：“四川教育发布”微信公众号

3、四川省教育厅官方微博：“四川教育”新浪微博

4、四川省教育考试院官方网站：http://www.sceea.cn

5、四川省教育考试院官方微信：“四川省教育考试院”微信公众号

6、四川省教育考试院手机客户端“考生助手”App

7、四川电信 IPTV

8、四川省招生考试指导中心官方网站：http://www.sceeic.cn

9、四川省招生考试指导中心官方微信：“四川省招生考试指导中心”微信公众号

另外，支付宝也推出了相应服务专区，全国 23 个省（直辖市）可以通过支付宝进行分数查询，支付宝同时新增了 AI 志愿模拟、国家助学贷款申请等 6 大服务板块，现在考生和家长在支付宝上搜索“高考”可直接进入专区。

IT之家了解到，考生可于 6 月 24 日后登录省教育考试院官方网站打印高考成绩单。对成绩有疑问需申请成绩复核的考生，于 6 月 25 日 12:00 前到县（市、区）招生考试机构登记；成绩复核结果由招生考试机构逐级通知考生本人。