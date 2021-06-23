vivo 已确认进入平板电脑市场，首款产品将在今年第四季度发布

IT之家 6 月 23 日消息 据腾讯一线报道，vivo 已确认进入平板电脑市场，首款产品将在今年第四季度对外发布。

报道称，该消息是来自 vivo 内部。值得一提的是，vivo 及旗下独立子品牌 iQOO 去年都被传出将推出平板电脑和笔记本产品，当时 vivo 已经注册了 vivo Pad、iQOO Pad、iQOO Book、NEX Book 等商标。日前，vivo 在欧洲也注册了 vivo Pad 商标，该名称已经出现在了欧盟知识产权局。

此外，vivo 申请的平板外观专利图之前也已经流出，图片显示，vivo 这款新平板正面采用了目前市场主流的全面屏设计，背部的镜头模组采用了很有 vivo 自家特色的“云阶”设计。

值得一提的是，消息称 OPPO 的平板电脑产品也已在规划中，而旗下独立子品牌 realme 近日更是高调对外公布了即将发布笔记本电脑 realme Book 和平板电脑 realme Pad 的消息。

IT之家了解到，受疫情影响，平板电脑市场开始回暖。以 2020 年为例，根据 IDC 公布的信息，2020 年第四季度全球平板电脑市场同比增长 19.5%，出货量 5220 万台，达到了自 2017 年第四季度 4990 万台以来的最高水平。