神舟十二航天员展示舱外航天服：带红色条纹，可穿 7、8 个小时

IT之家 6 月 23 日消息 据央视新闻，神舟十二号航天员计划开展两次出舱活动，在上午的天地通话直播中，航天员刘伯明、汤洪波正对照手册，开展舱外航天服的手套安装与测试等工作。

据悉，此次用来执行出舱任务的舱外航天服进行了结构布局设计、服装寿命和工效能力等多项改进，确保航天员未来在绝对安全的环境中，开展一系列的空间站复杂操作和相关载荷试验。

在未来出舱过程中，航天员可以在操作机械臂的情况下，完成空间站航天器的维修维护以及设备更换等舱外工作，这对他们所穿着的舱外航天服的设计和制造提出了更高的要求。

航天员聂海胜此前在接受采访中表示，航天服最大的改变就是出舱支持的时间增长了，以前 4 个小时左右，这次能待到 7—8 个小时；第二个就是关节改了，活动度要好一些。然后又增加了一些其他的电子设备，包括摄像机这些东西，对完成任务来说帮助可能要更大一些。

航天员刘伯明指出，这次服装进行了一些相应的调整，材料也有一些替代，比原来穿着更舒适一些。原来抓安全挂钩的时候，就是在舱外爬行的时候，那是非常的吃力，因为大多数的体能都消耗在这上面了，这次就要觉得比以前省时省力了。所以说它这个服装的改进，相比神 7 而言，我们觉得舒适程度都更高一些。

IT之家了解到，舱外航天服是一个微型的航天器，航天员离开空间站进入太空，将面临 200 多度的温差、空间辐射等一系列的考验，新一代的舱外航天服能在满足穿着舒适、节省体能的前提下，最大限度保证航天员出舱活动期间的生命安全与健康。