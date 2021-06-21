神舟十二号航天员不用再“值夜班”了

IT之家 6 月 21 日消息 前几日，我国 3 名航天员顺利搭乘神舟十二号飞船抵达了天宫空间站，开始了他们数个月的太空生活。

据天宫空间站副总设计师柏林厚透露，为确保平台安全，以前航天员在太空要轮流“值夜班”，如果遇到故障，航天员就可以及时处理。而在此次神舟十二号任务中，3 名航天员不用“值夜班”了。

天宫空间站搭载了新型的声光电报警系统，可以在发现情况后及时通知航天员快速处理。航天员们终于可以睡个好觉养足精力，醒来后继续开工。

IT之家了解到，天宫空间站的人性化设计不止于此。

当我国开始建造天宫空间站时，为了提高航天员太空生活的“舒适度”，设计师们为航天员预留了相对充裕的生活环境，舱内活动空间从天宫一号的 15 立方米提升到了整站 110 立方米，简直是从“筒子间”搬进了“大平层”。

天宫空间站本着“人性化”的设计理念，分别设置了生活区和工作区。生活区内有独立的睡眠区、卫生区、锻炼区，还配有太空厨房及就餐区。在设计上最大程度考虑到私密性和便利性，极大地提高了航天员的太空生活质量。

在太空中，航天员也能实现“睡觉自由”，能够享受独立的睡眠区，确保睡觉不受干扰。虽然依然要把自己“装进睡袋”，但已经实现了从“站睡”到“躺睡” 的变革了。独立的睡眠区能够让航天员更放松，享受相对高质量的睡眠，让他们的太空工作和生活更加“元气满满”。航天员虽然不能享受和地球上一样的淋浴和泡澡，但每个人都能够在一个“包裹式淋浴间”里，手持喷枪，把自己擦拭干净，最大程度上解决了个人卫生问题。

除此之外，随着 10 多年来我国无线通信和物联网技术的不断飞跃，设计师们在之前的总体设计方案上不断升级，采用全新的信息技术，让天宫空间站有了“移动 WiFi”，并创造了一个智能家居生活空间。