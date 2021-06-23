小米电视 6 至尊版，中国首家获得 Xbox 官方推荐优质游戏显示设备，获得 AMD Freesync Premium 认证

IT之家 6 月 22 日消息 小米电视 6 至尊版和 小米电视 ES 2022 款双旗舰定于 6 月 28 日下午两点发布，官方此前预热，小米电视 6 将挑战万元 LCD 画质天花板新高度，全系百级分区起步。

小米电视今天发布新的预热内容，小米电视 6 至尊版，中国首家获得 Xbox 官方推荐的优质游戏显示设备！小米电视 6 画质双旗舰见面会，一起解锁新世代玩法，6 月 28 日下午 2 点直播见！

此前，微软已经在国内上市了 Xbox Series X/S 新时代游戏主机。

Xbox Series X 能够为玩家提供 4K 高清逼真、沉浸式游戏体验，并最高支持 8K 分辨率的输出；Xbox Series X 支持高达 120 FPS 的帧率，让游戏开发者可以通过更高帧率的输出，达到更加逼真和更加快节奏的游戏体验。

Xbox Series S 支持 1440p 分辨率下以 60 FPS 畅玩游戏，帧率支持最高可达 120 FPS。

小米电视 6 至尊版宣称，还是国产电视首次获得 Freesync Premium 游戏显示认证，超低游戏延时、无撕裂、不卡顿，打造高端玩家的游戏竞技利器。

IT之家获悉，小米电视 6 内部代号“无冕大师”，官方称将挑战万元画质天花板新高度，小米电视 6 至尊版则全系百级分区起步，高端 LCD 画质。

此外，官方还宣称，小米电视 6 至尊版是“一刀未砍”的画质旗舰，将尝试打破以索尼为代表的万元进口电视画质迷信。

小米电视 6 至尊版拥有两大 HDR 认证：杜比视界 IQ 与 IMAX Enhanced。