英伟达发布 471.11 WHQL 驱动更新，添加对微软 Win10 21H1 的支持

IT之家 6 月 23 日消息 英伟达发布了 GeForce Game Ready 471.11 WHQL 驱动更新，支持了微软 Win10 21H1 版本，同时为《毁灭战士：永恒》带来了 DLSS 支持。

WHQL 意为 Windows Hardware Quality Lab（Windows 硬件设备质量实验室），也就是该版本驱动经过了微软的官方认证，稳定性有所保障。

471.11 驱动主要的更新就是支持了 Win10 21H1 版本，并且为《毁灭战士：永恒》和《F1 2021》进行了优化，同时添加了几款 G-SYNC 兼容显示器，以及一些错误修复。

IT之家了解到，英伟达已宣布从 8 月 31 日起，将不再支持基于 Kepler 架构的 GeForce 显卡和非 Win10 操作系统（Win7/8/8.1），release 470 将是 Kepler 架构的 GeForce 显卡的最后一个驱动版本。

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