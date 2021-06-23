英伟达发布 471.11 WHQL 驱动更新，添加对微软 Win10 21H1 的支持

IT之家 6 月 23 日消息 英伟达发布了 GeForce Game Ready 471.11 WHQL 驱动更新，支持了微软 Win10 21H1 版本，同时为《毁灭战士：永恒》带来了 DLSS 支持。
WHQL 意为 Windows Hardware Quality Lab（Windows 硬件设备质量实验室），也就是该版本驱动经过了微软的官方认证，稳定性有所保障。
471.11 驱动主要的更新就是支持了 Win10 21H1 版本，并且为《毁灭战士：永恒》和《F1 2021》进行了优化，同时添加了几款 G-SYNC 兼容显示器，以及一些错误修复。
IT之家了解到，英伟达已宣布从 8 月 31 日起，将不再支持基于 Kepler 架构的 GeForce 显卡和非 Win10 操作系统（Win7/8/8.1），release 470 将是 Kepler 架构的 GeForce 显卡的最后一个驱动版本。
Win10 64 位桌面版驱动：点此下载
Win10 64 位移动版驱动：点此下载
Win10 64 位 DCH 桌面版驱动：点此下载
Win10 64 位 DCH 移动版驱动：点此下载
更新日志：
修复《魔兽世界：暗影国度》的屏幕闪烁问题；
修复 Windows 启动后锁屏界面黑屏的问题；
修复某些 HDMI 显示器在 HDR 模式下的屏幕闪烁问题；
在后台运行 GPU 硬件监控工具，修复启动游戏时出现的卡顿现象；
修复在扩展模式下连接 HDMI 2.1 显示器时，DisplayPort 显示器可能无法从睡眠状态唤醒的问题。