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绿联发布 4K 无线投屏器：60GHz 毫米波 30 米距离，1699 元

2021/6/23 20:58:55 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 6 月 23 日消息 绿联今日发布了“星云瞭望者”4K 无线投屏器，包含一个发射器以及一个接收器。该产品可以实现 0-30m 远距离投屏，提供高质量的 4K 分辨率画面，兼容多种输入方式。

这款产品采用银灰色的球形外壳，正面彩虹色面罩包裹着天线组件。该产品采用 60GHz 高频毫米波传输，不会受到其他设备干扰，不压缩画质。做到接近“0”延迟。产品的发射端支持 HDMI、Type-C 两种输入方式，便于笔记本等产品进行投屏演示。

这款投屏器适用于大型会议室等场景，使用者在任意位置均可以使用电脑连接投影仪、屏幕，提高便捷度。此外，产品兼容 Switch、PS5、Xbox 等游戏机，设备无需放置在电视旁。

绿联 4K 无线投屏器采用免驱设计，插入后收发两端会自动配对。产品内置矩阵式天线放大器，支持多设备切换。

IT之家了解到，绿联此款产品的发射端具有两个 Type-C 接口，支持 PD 3.0 快充。同时还具备两个 USB 3.0 A 型接口，可以充当扩展坞使用。产品内置风扇进行散热，底部预留螺丝孔位，便于吊装固定，连接投影仪等产品。

IT之家了解到，绿联这款无线投屏器型号为 CM438，最高支持 4K/30Hz 或 1080P/60Hz 视频规格，音频支持 24bit/192KHz，且支持 DTS/DSD/ 杜比 AC-3。产品无线发射功率 28dBm。产品目前已经开售，定价 1699 元，附带多种数据线。

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关键词：HDMI投屏器绿联

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