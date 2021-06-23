萨尔瓦多决心推进比特币合法化，“只会带来很小的风险”，尝试“火山开矿”

北京时间 6 月 23 日晚间消息，据报道，萨尔瓦多总统纳伊布・布克勒（Nayib Bukele）今日在接受采访时表示，萨尔瓦多决心推进比特币合法化，这一过程只会带来很小的风险，并将被证明是“人类的一次飞跃”。

6 月 9 日，萨尔瓦多国会最终投票批准总统布克勒提交的“将比特币作为法定货币”的提案。这意味着，萨尔瓦多成为全球首个承认比特币为合法货币的国家。9 月份，该提案将正式生效。

今日，布克勒在接受采访时表示，此举将促进萨尔瓦多的就业和经济发展。他说，尽管世界银行拒绝提供技术支持，国际货币基金组织（IMF）也表达了担忧，但他相信该项目将取得成功。

布克勒说：“我很确定这会奏效。不仅对我们，对整个人类都是可行的，因为这是人类的一次飞跃。”布克莱还称，此举将减少萨尔瓦多对现有法定货币美元的依赖。他说：“我们将至少变得不那么依赖新美元的产出，以及随之而来的新通胀。”

布克莱同时指出，目前还没有计划在国家储备中持有比特币，尽管这可能“在未来”发生。

考虑到环境和透明度方面的缺陷，世界银行拒绝为萨尔瓦多的比特币实施提供援助。布克勒对此表示：“有世界银行、顾问或技术支持当然会很好，但我们真的不需要。”布克勒还补充说，当地的人才已经足够了。

但布克勒也承认，这一努力可能存在一些风险，但不会很大。他说：“我真的认为这不是很大的风险，只是会让一些人生我们的气。但无论如何，他们对我们并不那么好。所以你知道，为什么不尝试一些新的东西呢？”

分析人士担心，萨尔瓦多推动比特币的举措，可能会危及该国向 IMF 提出的 10 亿美元计划。之前，IMF 已经表达了对此举的经济和法律担忧。布克勒对此表示：“我们在 2001 年采用了美元，这有什么区别吗？唯一的区别可能在于我们这么做的原因。2001 年这么做可能是为了银行的利益，而现在这个决定是为了人民的利益。”

今日早些时候，布克勒还提出了“火山开矿”的想法，即利用地热能生产能源，从而为加密货币矿场提供动力。布克勒称，他收到了各方对利用该国火山的可再生能源建设比特币开采中心的浓厚兴趣。

他说：“我们发现了新的地热井，将为我们提供 95 兆瓦的电力，虽然不算大，但仍然相当可观。”布克勒还称，将围绕它设计一个完整的比特币挖矿中心。

提醒：投资有风险，入市需谨慎。数字货币投资存在较大的风险与不可预知性，本文不构成任何形式的投资鼓励和建议。