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Zoom 寻求配发新股筹资 15 亿美元，去年股价暴涨 450%

2021/1/13 7:20:08 来源：网易科技 作者：小小 责编：骑士
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据外媒报道，美国当地时间周二，视频会议软件开发商 Zoom 表示，计划通过二次售股筹资 15 亿美元，售价是 2019 年进行首次公开募股（IPO）时的 10 倍。

Zoom 始终是新冠肺炎疫情期间远程工作热潮的主要受益者。根据周一的收盘价，该公司预计其将以 337.71 美元的价格出售股票，几乎是上市价格（36 美元）的近 10 倍。该公司预计将发售约 440 万股新股。

Zoom 正在利用投资者兴趣激增的机会。去年，该公司的旗舰产品成为家喻户晓的品牌，推动股价上涨了五倍。Zoom 已经实现盈利，但售股将充实其资产负债表。截至去年 10 月份，该公司拥有 7.305 亿美元的现金及等价物，远高于 1 月份的 2.831 亿美元。

Zoom 表示，计划将这笔资金用于运营支出和资本支出，“还可能将净收益的一部分用于收购或对互补业务、产品、服务或技术进行战略投资”。凭借近 1000 亿美元的市值，Zoom 拥有可以进行重大收购的筹码。

虽然 Zoom 股价自上市以来增长了近 10 倍，但依然明显低于高点。自从去年 10 月中旬达到 568.34 美元的峰值以来，该股已经下跌了超过 41%。

Zoom 过去两个季度的营收增幅均超过 350%，该公司在 11 月的最新财报中称，第四财季营收增幅将接近 330%。到今年中期，增长预计将大幅放缓，因为该公司必须应对更艰难的竞争，以及人们重返办公室的可能性。

知情人士说，新股将于 1 月 13 日开始交易。截至周二午后，Zoom 股价上涨 1.6%，至每股 343.14 美元。

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关键词：Zoom股价

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