特斯拉 CEO 马斯克得州住宅曝光：面积仅 37 平方米、可折叠拖拽

据特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 本人披露，他目前住在美国得克萨斯州斯塔贝斯（Starbase) 一栋价值约 5 万美元的预制住宅里，他的私人太空公司 SpaceX 正在那里制造星际飞船。

从泄露的住宅照片来看，马斯克似乎确实住在面积只有 400 平方英尺（约合 37 平方米）左右的预制住房内。据悉，马斯克的这套住宅由住宅初创公司 Boxabl 研发设计，名字叫做 Casita，是该公司首款可折叠的预制住宅。

马斯克租住的这种房型售价只有 5 万美元，比特斯拉长续航双电机全轮驱动版 Model X 的成本还低。Boxabl Casita 也很耐用，主要使用混凝土板和钢材制成。这种住宅可以快速安装，运输也很容易，因为房子足够轻，可以被像 Model X 这样的车辆拖拽。

马斯克住进 Boxabl 住宅的迹象，实际上早在 2020 年 11 月就已经初现端倪，当时这家该公司发布了一段视频，显示其刚刚在得克萨斯州博卡奇卡 (Boca Chica) 建造了新住宅。这段视频本质上是宣传其产品，该公司强调了通过生产线批量建造房屋的优势。

然而，在视频的最后，Boxabl 指出，视频中的 Casita 是为博卡奇卡某位特殊客户建造的，该客户更喜欢在住宅门上贴上猎鹰 9 号火箭的海报。

Boxabl Casita 可定制不同的饰面和配置。然而，马斯克似乎只选择了基本款。马斯克确实提到，他已经对这座房子进行了改进，这可能会使其如今的价值增至 6.9 万美元，但即使是这样的成本也比特斯拉入门级 Model S 成本更低。