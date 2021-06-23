奥迪宣布 2033 年将停产燃油车，不包括中国市场

IT之家 6 月 23 日消息 德国奥迪宣布，2026 年以后投放市场的新款车将全部为纯电动汽车（EV）。汽油和柴油发动机将在 2025 年之前停止开发，2033 年将停止销售燃油车。

这家大众汽车公司的子公司周二表示，它将从 2026 年起只推出纯电动车型。通过推出新的 e-tron GT、RS e-tron GT、Q4 e-tron 和 Q4 Sportback e-tron 车型，奥迪今年推出的电动汽车车型已经超过了内燃机车型。到 2025 年，奥迪的目标是在其车型阵容中拥有超过 20 款电动汽车车型。

IT之家了解到，奥迪也表示，客户和立法将最终决定内燃机停产的确切时间。

然而，奥迪表示，上述停售燃油车并不包括中国市场，奥迪认为中国市场仍存在燃油车需求，2033 年以后将继续本地化生产。

此外，扩大广泛的充电基础设施和可再生能源对于电动汽车的发展和社会的接受也是至关重要的。奥迪正在积极参与这两个领域的工作。例如，就在几周前，奥迪公布了奥迪充电中心试点项目，作为其自己的高级充电解决方案，该项目带有一个预订系统和休息室。除此之外，这家汽车制造商还与能源供应商合作，促进可再生能源的扩展。

奥迪还称，将继续投资于内燃机的发展，直到其最终停产，进一步改进现有的几代内燃机，以实现更高的效率，为客户带来更大利益。奥迪 CEO Markus Duesmann 称：“奥迪的最后一台内燃机将是我们有史以来最好的。”