库克等美 CEO 认为回办公室上班创造力更高，专家：No

北京时间 6 月 24 日早间消息，美国 CEO 们真的希望员工早点回到办公室上班。

摩根大通（JPMorgan）高管杰米・戴蒙（Jamie Dimon）认为，远程办公不利于自发创意的形成，也不利于企业文化建设。Saks 公司 CEO 马克・麦迪克（Mark Metric）也说远程办公是“企业的文化杀手”，员工应该回办公室工作。苹果 CEO 库克认为：“创新并不总是规划性活动。”之前亚马逊曾说公司拥有“注重办公室的文化”，但现在它的态度有所软化。

办公室真的能促进创新、提高生产率吗？没有证据能证明这一点。事实上，从之前的研究看，办公室对互动的影响很多时候都是负面的。

2019 年哈佛大学研究人员曾在报告中指出，当企业员工从小隔间前往开放式办公室办公时，他们面对面交流的次数减少 79%。报告作者伊森・伯恩斯坦（Ethan Bernstein）最近接受采访时表示，在办公室办公员工的确可以对话，但没有任何数据证明这种办公方式对组织有益。

知名投资人马克・安德森（Marc Andreessen）最近在博文中指出，因为大流行的到来，远程办公工工具变得更强大。他说：“事实已经证明，许多很棒的事情可以远程完成，通过视频和互联网完成。这可能是我一生中发生的最重要的事情，因为互联网可能比预想的更重要。”

诚然，在办公室办公也有优点，比如员工可以建立互信、可以强化同事关系。科技公司正在努力，比如 Zillow、Salesforce，它们想将线上线下优势结合在一起。Zillow 首席执行官丹・斯波尔丁（Dan Spaulding）说：“人类的确想联系、想协作，但是真的有必要每周花五天时间这样做吗？或者每三个月做一次？”