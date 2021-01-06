云计算服务 Snowflake CEO：疫情彻底改变办公室对企业作用

1 月 6 日上午消息，据报道，云计算服务 Snowflake CEO 弗兰克 · 斯鲁特曼（Frank Slootman）周二表示，他认为，新冠病毒疫情已经从根本上改变了线下办公室在未来企业中所扮演的角色。

他在接受电视采访时表示：“办公室就是你工作日的家，我们认为这种观念正变得不合理。办公室需要有特定的用途，例如活动、培训、会议，但这不应该是朝九晚五闲逛的地方。这种情况肯定正在改变，而企业和房产之间的关联也将减少。”

自去年春季新冠病毒疫情爆发以来，许多白领员工就已经开始远程办公，这样的情况已持续多个月。斯鲁特曼说，事实证明，这 “几乎就像是闹钟，让我们打开目光去看到机会”。斯鲁特曼是科技行业资深人士，他于 2019 年成为 Snowflake 的 CEO。去年 9 月，该公司完成了 IPO（首次公开招股）。

Snowflake 和其他云计算公司正在成为远程办公趋势的受益者。亚马逊 AWS CEO 安迪 · 加西（Andy Jassy）去年 12 月曾表示，“疫情将使企业接受云计算服务的速度加快几年时间”。

斯鲁特曼说，一旦长期公共卫生限制放松，人们可能会渴望更自由地离开家中，恢复疫情之前的通勤惯例。不过，Snowflake“并不渴望回到以前的状态”。“从业务角度来看，系统受到的冲击也有许多积极的方面。”

其中之一可能在于，远程办公让企业可以从更广泛的地理区域招聘员工。例如，云计算服务 Okta 联合创始人及 CEO 托德 · 麦金农（Todd McKinnon）表示，“人才争夺战”已经超出了硅谷，加速了企业对远程办公的接受。他在上月接受采访时表示：“更广泛地吸引人才，让他们可以在任何地方工作，在任何地方都做出高水平的贡献，这就是我们的计划。”

斯鲁特曼还指出，甲骨文等公司的情况表明，新冠病毒疫情正推动工作方式的变化。甲骨文已经将总部从加州迁往德克萨斯州。在宣布这个决定时，甲骨文提到，该公司正在实施更灵活的办公政策。

斯鲁特曼说：“总部的概念几乎烟消云散。我们的运营不再有物理中心，完全是虚拟的。我们根据需要来交流。我们已经在没有总部的情况下运营了很长时间，一切都很好。这是一个不属于这个时代的概念，影响非常深刻。”

可以肯定，疫情对线下办公室的长期影响还不明确。一些公司表示，永久性的远程办公不会是未来。例如，谷歌此前宣布将员工返回办公室的日期推迟到 9 月 1 日，但公司 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）上月在一封公司电子邮件中写道，公司最终期望员工能在办公室工作至少每周三天。