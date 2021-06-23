谷歌允许员工申请永久远程办公：薪酬按当地费率调整

IT之家 6 月 23 日消息 本周二，谷歌推出了一款工具，允许员工提出更换办公地点的要求或申请成为永久远程办公者。目前，全世界各个地方的公司都在关注疫情后的工作环境，并试图弄清楚如何解决管理大型规模员工队伍的后勤问题。

今年 5 月，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）宣布了让该公司 20% 的员工进入永久远程办公状态的计划。谷歌公司表示，如果员工愿意，另外 20% 可以选择在谷歌办公室以外的地方工作。而剩下的 60% 的员工则每周需在他们正常的办公室里工作几天。

如果谷歌的员工要求转移到新的办公地点，他们的补偿将根据当地的费率进行调整。对于许多目前在旧金山或纽约办公的员工来说，如果他们迁往较小的市场，这可能意味着收入会有一定比率的下降。这款名为“工作地点工具（Work Location Tool）”的新软件将向员工展示可能的因工作地点改变而发生变化的薪资情况

谷歌的一名女发言人表示，该公司将向当地市场的最高水平的员工支付薪酬，此外员工权益并不会因为地点的转移而发生变化。她没有回答有关减薪政策或调职将如何影响员工奖金的其他问题。

这位女发言人在一份声明中表示：“在我们提出新的混合办公场所模式之后，更多的员工开始考虑他们的居住地点和工作方式。为了更好地为员工们提供探索各种选择所需的信息，我们开发了一款新工具，允许员工提出工作地点变更，或远程办公的要求。”

目前，这款新工具强调了谷歌公司在转向混合工作模型时需要考虑的几个因素。随着谷歌试图要求员工在远程办公一年后重新回到办公室办公一事发生之后，办公地点灵活性已经成为了当前的一个关键问题。Reddit 等一些公司已经宣布，如果员工选择搬离旧金山湾区或纽约市等昂贵地区，他们并不会调整员工薪酬。

谷歌公司是新型冠状病毒大流行期间首批允许其员工在家工作的大公司之一。谷歌公司声称，在今年 9 月之前不会要求员工以任何原因重返办公室办公。

与此同时，其他科技公司也在重新考虑疫情过后的办公状态会是什么样子的。Facebook 公司首席执行官马克・扎克伯格去年表示，这家社交网络巨头将允许一些员工永久在家办公。扎克伯格表示，在未来的 5 到 10 年内，Facebook 大约一半的员工可以选择远程工作。Twitter 也发表了类似的声明，该公司首席执行官杰克・多尔西也将这项政策扩展到了他的另一家公司 —— 移动支付公司 Square。