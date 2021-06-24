现代汽车与网约车巨头 Grab 宣布提升合作关系：提高东南亚电动车普及率

IT之家 6 月 24 日消息 据韩媒报道，韩国现代汽车集团和东南亚最大的打车公司 Grab 宣布提升合作伙伴关系，旨在提高东南亚地区的电动车普及率。

6 月 23 日，现代汽车在一份声明中表示，该公司与 Grab 将电动汽车服务从新加坡和印度尼西亚扩展到马来西亚和越南。

率先实施试点项目的新加坡 Grab 方面指出，这项服务的主要问题是成本高、缺乏充电桩、充电时间长等。为此，两家公司在考虑提供电池租赁和更换服务以及相关金融产品和服务。

双方还计划进行电动汽车可行性研究，并向有关政府部门提供研究成果，以在东南亚地区加快建立电动汽车的生态系统。

现代和 Grab 的首次合作始于 2018 年，并分别于 2019 年和 2020 年在新加坡和印尼推出试点电动汽车项目。

通过该项目，Grab 在新加坡部署 200 辆现代科纳电动汽车，并在印尼雅加达苏加诺哈达国际机场推出了电动汽车服务 GrabCar Elektrik，投放现代汽车 IONIQ（艾尼氪）车型。

现代汽车集团创新部门副总裁 Kim Min-sung 称：“Grab 作为东南亚最大网约车平台，与现代汽车的移动出行解决方案相结合，将有助于增加电动汽车采用率并减少碳排放。”

Grab 也被称为“东南亚滴滴”，该公司积极拓展多元化业务，将其业务领域从网约车扩展到送餐及金融等多种服务，如今已成为名副其实的东南亚超级应用程序。

这家总部位于新加坡的乘车巨头在新加坡、马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、菲律宾、泰国和越南等地开展业务。

2018 年，现代汽车和起亚分别向 Grab 投资 2 亿美元和 7500 万美元。