东南亚科技企业赴美 IPO 风头正起，网约车巨头 Grab 本周公布上市消息

北京时间 4 月 12 日早间消息，据报道，未来几个月，东南亚网约车、食品配送巨头 Grab 和印度尼西亚旅游独角兽 Traveloka 将会上市，这意味着东南亚互联网产业开始崭露头角。

知情人士称，本周 Grab 将会公布上市消息，它会通过美国空白支票公司进入资本市场，T. Rowe Price 和淡马锡控股都是 Grab 的支持者，照估计，Grab 的估值将会超过 340 亿美元。

另有熟悉内情的知情者称，印尼 Traveloka 也准备通过 SPAC（特殊目的收购公司）模式上市，估值约为 50 亿美元，这家 SPAC 公司的幕后老板是李泽楷和彼得 • 泰尔（Peter Thiel）。值得注意的是两宗交易还没有最终确定，仍然存在变数。

近日还会有很多东南亚创业公司谋求上市，比如 Grab 的竞争对手 Gojek、电商巨头 Tokopedia、新加坡 PropertyGuru。目前在东南亚上市公司中最耀眼的明星是新加坡游戏、电商公司 Sea，市场观察者认为，东南亚快速成长的科技企业可能会像中国、美国企业一样吸引大家的注意力。

投资基金 Cathay Capital 的一名高管拉吉夫 • 卡什普（Rajive Keshup）认为：“在其它更成熟的市场我们看到过相似的趋势，现在东南亚迎来自己的黄金时代。随着大宗上市交易接踵而至，未来会有更多资金流入该市场。这些迹象证明东南亚很健康。”

东南亚人口占了全球的十分之一，虽然有些国家经济增速很快，比如印尼，但东南亚科技产业一直被轻视。在 2017 年 Sea 上市之前，东南亚没有什么大型上市科技公司。尽管如此，亚马逊、腾讯、阿里巴巴却早早看到了东南亚的潜力。

研究资料显示，虽然在大流行期间东南亚互联网经济降温，但应该会快速反弹，东南亚互联网年开支在 2025 年之前有望增加 2 倍，超过 3000 亿美元。

Robeco 投资公司高管约书亚 • 克拉布（Joshua Crabb）认为：“随着这些公司上市，资本市场可能会出现很大的变化，因为在过去东南亚资本市场一直被金融、房地产、大宗商品等传统产业霸占。过去 10 年，这种趋势改变了中国，现在东盟可能也开始走上同样的道路了。”

Grab 和 Traveloka 等公司虽然已经名声大振，但它们仍然在亏损。为了迎合投资者，它们借助空白支票公司上市，但大流资本流入 SPAC 交易已经让许多国家的监管机构忧心忡忡，从纽约到新加坡都一样。通过 SPAC 上市只要几个星期就能完成，按常规方式却要 12 个月。

一些人已经发出警告，部分新 SPAC 上市公司可能高估了目标，它们是封闭型公司，缺乏适当的治理或运营成熟度，命运难测。有些科技公司仍在打磨主要产品，比如航空公司 Archer Aviation、电动汽车公司 Lucid Motors，它们却通过 SPAC 成功上市，为什么？并不是因为它们的营收有多高，而是因为远景预期看起来不错。

眼下出现东南亚 IPO 热潮，部分是因为 Sea 起到了示范作用。Sea 得到腾讯的支持，自 IPO 之后高歌猛进。在市值达到或者超过 1000 亿美元的企业中，从去年开始 Sea 是表现最好的亚洲企业，在全球范围内仅次于特斯拉。

Gojek 和 Tokopedia 是印尼最有价值的科技创业公司，它们正在寻求投资者许可，希望能合并为一家公司，如果交易通过，它们将会成为印尼最大的互联网企业，然后就会上市。另外，新加坡 PropertyGuru、印尼 Bukalapak 也在考虑上市计划。

新加坡 Kamet Capital Partners Pte 首席投资官 Kerry Goh 认为：“Grab 现有投资者期待退出，上市为他们提供了机会，与此同时，美国投资者也对东南亚高速增长的企业兴趣浓厚，上市为他们打开了投资大门。交易应该会吸引投资者注意力，未来会有更多东南亚企业上市。”