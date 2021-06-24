魅族全智能手表天青、黑色双配色 25 日再次开售：1499 元

IT之家 6 月 24 日消息 根据 @魅族科技 官方微博公布信息，魅族全智能手表 MEIZU Watch 将于 6 月 25 日上午 10:00，在魅族商城、京东自营旗舰店再次开售，本次将提供“墨岩”“天青”两种配色，售价 1499 元。

魅族此款智能手表于 5 月 31 日发布，产品做工精致，采用航空铝和陶瓷外壳，覆盖定制的 46mm 大曲率康宁大猩猩玻璃。手表搭载高通骁龙 Wear 4100 旗舰穿戴芯片，屏幕是 60 Hz AMOLED 四曲面极边屏。手表采用亲肤材质的氟橡胶表带，提供了舒适的手感。

魅族全智能手表支持 eSIM、NFC 等功能，支持公交卡、门禁卡，可独立上网并拨打电话。手表搭载了 Flyme for Watch 系统，在流畅性和多样性体验上都有更为出色的保障。此外，手表具备全天候血氧、心率、压力、睡眠监测功能，可以监测心率异常，并自动进入 SOS 报警界面。

IT之家了解到，MEIZU Watch 支持 mCharge 快充功能，45 分钟可以充满电，15 分钟续航全天。充电底座采用分离式设计，便于外出携带。此外，魅族近日为这款手表发布了 Flyme for Watch 1.0.0.1A 系统更新，支持添加动态照片，并设置为动态表盘，优化了使用体验。