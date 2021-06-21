华为 WATCH 3 鸿蒙 HarmonyOS 2 系统更新：支持体温检测、手势识别、更多第三方 App

IT之家 6 月 21 日消息 华为 WATCH 3 系列智能手表已经发布，是该系列的第三代产品。手表包含标准版以及 Pro 版，升级了健康管理功能，搭载鸿蒙 HarmonyOS 2 系统。

据微博博主 @勇气数码君 表示，华为 WATCH 3 更新了新系统，支持体温检测功能；新增负一屏服务中心；新增手势识别功能；新增华为音乐应用；新增支持更多三方应用；优化部分界面的显示效果；优化部分场景系统稳定性。

华为 WATCH 3 手表拥有 1.43 英寸 AMOLED 圆形屏幕，最高 1000 尼特亮度，像素密度 326ppi。钢制表身直径 46.2mm，同时具有强化玻璃表层、陶瓷后盖。手表具有 2 GB RAM+16 GB 存储。这款手表标准模式下续航为 3 天，超长续航模式下可达 14 天。

华为 WATCH 3 Pro 这款手表的表身直径为 48mm，重 63g。表身由钛合金制成，背面陶瓷，正面覆盖蓝宝石玻璃。该产品标准续航为 5 天，超长待机模式下可增加到 21 天。

IT之家了解到，华为 WATCH 3 系列两款手表具有心率、血氧传感器，以及皮肤温感传感器，产品支持 7×24 小时压力和睡眠监测，内置 NFC、eSIM 卡功能，可以独立通话。华为通过与 301 医院等专业医疗机构合作，在监测各种健康数据的基础上，提供风险提醒、线上医院预约、线上报告解读以及就诊建议等功能。截至目前，手表支持房颤早搏筛查、睡眠呼吸暂停风险筛查等功能。

华为 WATCH 3 系列手表借助 HarmonyOS 生态，可以与手机、平板、耳机、车机、音箱等产品互联互通，在使用时拥有全场景优势，便于快速切换终端。华为 WATCH 3 标准版氟橡胶、尼龙表带款售价 2599 元，还有真皮表带、不锈钢表带可选。华为 WATCH 3 Pro 真皮表带款售价 3299 元，钛金属表带款售价 3999 元。