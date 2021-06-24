提前泄露小米 10 至尊版，一博主被判赔 100 万元

IT之家 6 月 24 日消息 今天下午 @Beautiful 科技 官微发布道歉信称，因 2020 年 8 月 11 日本人将小米 10 至尊纪念版开箱视频提前发出，造成在互联网上造成了广泛传播的后果，给小米公司带来了十分恶劣的影响，严重违反了与小米公司签订的保密协议，特此道歉。

Beautiful 科技负责人谷旭阳在道歉信中还称：“该案经由中国国际经济贸易仲裁委仲裁，认定我的行为已违反保密协议，并造成严重后果，应对小米公司进行合理的赔偿。我认可该仲裁结果，并愿意承当相应责任。同时，因我的违约行为给小米公司造成的伤害，我在这里向小米公司、雷军先生、以及曾经给予我莫大信任的小米员工和所有的米粉致以最真挚的道歉，对不起。”

@Beautiful 科技 还附上了此案的裁决书，裁决书显示，小米的仲裁请求为博主支付其违约金 100 万美元，仲裁庭按照本案调解协议作出裁决，Beautiful 科技需在 30 日内向小米支付违约金人民币 100 万元，且在本裁决生效后 7 日内向小米公开道歉。

IT之家了解到，据红星新闻去年报道，@Beautiful 科技 负责人的母亲曾称，“（视频）是我不小心发出去的，我不懂，我看到我儿子电脑上这个东西，我不知道他要发哪里的，我就发在那个群里去了，是我不小心发的。”还称她和她儿子共用一台电脑，不小心将视频发到了关注科技数码领域的 QQ 群里。当被问及 100 万美元的违约款是否属实时，对方称，“因为我确实不知道这个问题的严重性，不知道我儿子跟小米公司签了保密协议，现在我儿子跟我讲了，我正在积极地让他们删掉。”