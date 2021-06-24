杀毒软件之父迈克菲的潦倒人生：通缉犯、倒卖比特币... 自杀结局可能早已注定

▲迈克菲用枪指着脑袋

这是《连线》杂志在 2012 年采访约翰・迈克菲 (John McAfee) 时拍摄的照片。当时，迈克菲把子弹装入了银光闪闪的左轮手枪中，然后把枪对准了自己的太阳穴，把记者吓得够呛。

他拿的这把手枪一共能装 5 发子弹，但是他在连续扣动 5 次扳机后什么事情也没发生 (应该是他自己玩的把戏)。迈克菲对记者说，自己可以再扣动扳机一千次，一万次，什么都不会发生，为什么？因为记者没看清楚过程，漏掉了什么，对事实作出的假设是错误的。

这一幕可能注定了他的人生结局。2021 年 6 月 23 日，迈克菲被发现死于西班牙巴塞罗那的监狱牢房中。此前，根据西班牙法院的裁决，现年 75 岁的迈克菲将因逃税罪名被引渡到美国，面临最高 30 年的刑罚。根据迈克菲的律师向路透社透露的消息，迈克菲的死亡原因为上吊自杀。

杀毒软件之父

迈克菲是网络安全行业的先锋。1987 年，他在加州圣克拉拉创建了 McAfee 公司，带领公司主导了 PC 杀毒市场。那时，在《财富》100 强公司中，有一半使用他的杀毒软件。

1994 年，迈克菲从 McAfee 辞职，两年后他卖掉大约价值 1 亿美元的股份。几十年后，他在接受《南华早报》采访时称，辞职是因为运营公司已经没有了乐趣，McAfee 当时已经成长为拥有数千名员工的大公司。

▲McAfee

2010 年，英特尔公司以 76 亿美元收购了 McAfee，并把所有 McAfee 产品的品牌名称全部更换为“英特尔安全”。在自己的名字被拿掉后，迈克菲对 BBC 说：“我现在对英特尔感激不尽，谢谢它把我释放出来，不用再和这个世界上最烂的软件可怕地联系在一起。”

通缉犯

由于在房地产、债券等投资上遭遇了一系列失败，迈克菲的个人财富从 1 亿美元缩水至 400 万美元。2008 年，迈克菲搬往中美洲小国伯利兹。在这里，他与伯利兹当局上演了一场大冲突。

2012 年 11 月，迈克菲成为了伯利兹警方的通缉犯，原因是迈克菲涉嫌枪杀他的邻居格雷戈尔・法尔 (Gregory Faull)。52 岁的法尔是一名承包商，佛罗里达州本地人。在法尔被枪杀后，警方搜查了迈克菲位于安伯格里斯岛的家。警方称，作为谋杀调查的一部分，他们想要审问迈克菲。

同年，迈克菲在危地马拉寻求庇护，声称自己没有遭到伯利兹当局的通缉。他寻求通过社交媒体和公开采访来挽救他的声誉，向《连线》杂志更新动态，允许《Vice》杂志的两名记者伴随他，并向他自己的网站邮寄信件。他公开讨论自己是如何避开警方追捕的，例如利用一个纸箱把自己埋在沙子里，改变自己的面貌。

▲迈克菲

随后，迈克菲被危地马拉驱逐，在 2012 年 12 月来到了迈阿密。他在接受彭博社采访时称，自己是被迫离开伯利兹的，但是对于这个决定感到“十分开心”。他还向时任危地马拉总统道歉，原因是他让这位总统在国内的地位变得“不够稳固”。2019 年 3 月，在福尔遗产管理机构提起的非正常死亡诉讼中，佛罗里达州的一家法院命令他支付 2500 万美元，迈克菲在推特宣布他不会给钱，并称这一裁决是“针对美国富人阶层的合法勒索游戏”。

竞选总统、看上比特币

2016 年，迈克菲宣布竞选自由党 (Libertarian Party) 总统候选人，并在一个聚焦隐私的平台上展开造势活动，包括推动政府制定网络安全国防策略。不过最后，自由党的总统候选人身份被前墨西哥州州长加里・约翰逊 (Gary Johnson) 夺走。

2017 年，迈克菲开始追赶比特币潮流，成为了 MGT 资本投资公司的 CEO，誓言要通过扩大比特币挖矿业务把这家前视频游戏公司转变为一个盈利的网络安全公司。同一年，迈克菲卸任 MGT CEO，成为了加密货币公司 Luxcore CEO。

他在加密货币领域的尝试包括对每条推文收取 10.5 万美元来宣传首次代币发行。不过好景不长，他随后对 Twitter 粉丝称，自己被迫要在社交媒体上“静默”，因为自己收到了美国证券和交易委员会的“威胁”，但没有详细说明。

早知道要死？

美国联邦起诉书显示，2014 年至 2018 年，迈克菲未能提交美国个税申报单。去年 10 月，迈克菲在西班牙被逮捕和拘留。在监狱里，迈克菲能够继续使用 Twitter 宣传加密货币，但是也分享他自己的经历。

今年 4 月，迈克菲发布推文称：“这是他一生中最艰难的一段时期。”那时，他已经在加里罗尼亚监狱待了 6 个月时间。

▲迈克菲称自己遭遇最艰难时期

2019 年 11 月，迈克菲曾在 Twitter 上展示了他在右臂二头肌上纹的新纹身，上面写道“$WHACKD”(遭到重击)。他在相关推文中解释称：“收到了美国官员的微妙信息，实际意思就是‘迈克菲，我们要来找你，要杀死你’。为了以防万一，我今天纹了一个新纹身。如果有人说我自杀，不是的。我是被重击而亡的。可以检查我的右臂。”

西班牙《先锋报》引用加泰罗尼亚地区司法部的声明称，迈克菲似乎死于自杀。

“有时候，天才和疯子只有一线之隔，似乎他不幸地沦为了自己心魔的牺牲品。”风投公司 Loup Ventures 管理合伙人道格・克林顿 (Doug Clinton) 表示。