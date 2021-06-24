期待惊喜，调查显示 65% 的微软 Win7 用户想要升级到 Win11

IT之家 6 月 24 日消息 外媒 Windows Central 报道，不出意外，微软今晚将发布 Windows 11 系统。在微软展示新操作系统的直播之前，Windows Report 举行了一项调查，以了解人们的想法。调查内容包括人们是否担心升级到一款新的操作系统，人们对 Windows 11 有什么期望，以及人们是否听说过这个操作系统。

IT之家获悉，该结果由超过 6000 名参与者的答复组成。超过 31% 的结果来自于美国的用户。总的来说，Windows Report 收到了来自 152 个国家和地区用户的回复。

Windows Report 强调了调查的五点收获：

Windows 7 用户对新操作系统感到兴奋，65% 的用户愿意最终升级。

三分之一的用户实际上期待微软发布一个完整的、独立的 Windows 版本。

一半的受访者希望有一个快速的界面和全面的设计。

升级时丢失数据是很大的恐惧因素，9% 的用户因为这种可能性而拒绝升级。

Windows 11 可能会带来销售热潮，因为 8% 的用户愿意购买新设备来升级。

最令人惊讶的收获可能是，Windows 7 用户似乎对新的操作系统感到兴奋。自 Windows 7 以来，微软已经推出了三个 Windows 大版本，因此，坚持使用现在不支持操作系统的用户似乎并不像是热衷于升级的人群。但是，从调查的数据来看，这可能出现了新的变化。

虽然许多人似乎对 Windows 11 的概念感到兴奋，但 9% 的受访者对升级时丢失数据表示担心。虽然升级到新版本的 Windows 应该是无缝的，但在过去六年中，Windows 10 的更新出现了不少问题，包括删除了用户的文件。

除了这些亮点，值得注意的是，23% 的受访者表示没有听说过 Windows 11。