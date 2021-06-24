全球首台 120 吨级纯电动矿用自卸车在国内成功下线，采用宁德时代电池

IT之家 6 月 24 日消息 6 月 23 日，搭载宁德时代电池的全球首台 120 吨级纯电动交流传动矿用自卸车在湘电集团成功下线，并拟于 7 月在矿山场景试运营。该产品将应用于智能电动时代背景下的露天矿山运输领域，并将推动矿山行业向绿色、低碳、节能、环保方向发展。

IT之家获悉，该产品搭载宁德时代大容量高安全磷酸铁锂动力电池，采用高电压快充技术，满足大功率充电；独创 CTP 无模组技术，具备高比能特点，满电可连续工作 8 小时；BMS 智管理，24 小时掌控电池健康状态，精准预测剩余电量；智能热管理系统能保障电池在-30℃~ 60℃高效运行，确保纯电动矿用自卸车可全天候使用。

宁德时代动力电池从原材料筛选与设计入手，辅以多级防护结构、自动化制造工艺、全方位测试验证，打造安全可靠的产品。

纯电动矿用自卸车作业工况复杂，渣土灰尘多，对电池的防尘性能要求高，宁德时代表示，生产的动力电池符合行业内最高的 IP68 防尘防水标准，能够应对矿区环境的侵蚀，有效杜绝作业环境下的粉尘，使其能够在复杂工况中稳定运作。

相比燃油百吨车，120 吨级纯电动矿用自卸车实现了零排放，单台车每年可减排二氧化碳 1500 吨；能耗费用降低了 50%，整车维修保养成本降低 20%；整车还具备低噪音、高舒适性的特点。