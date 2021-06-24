英国法院裁定“骑手”为“自由职业者”，外卖 Deliveroo 股价上涨 4%

北京时间 6 月 24 日晚间消息，据报道，英国上诉法院（U.K. Court of Appeal）今日裁定，外卖平台 Deliveroo 的“骑手”为“自由职业者”。受此影响，Deliveroo 股价今日一度上涨逾 4%。

此次已经是法院第四次裁定 Deliveroo“骑手”是“自由职业者”。显然，对于 Deliveroo 而言这是一个胜利，该公司多年来一直在努力将“骑手”归类为“独立承包商”。

在法院该裁决的推动下，Deliveroo 股价今日在伦敦证券交易所从 2.51 英镑攀升至 2.64 英镑。该裁决得到了三名法官的一致通过。

该裁决也是围绕所谓“零工经济”平台的一系列法律和监管斗争的最新进展。今年早些时候，英国最高法院曾裁定 Uber 司机是“工人”，而不是“独立承包商”。Uber 随后决定将所有英国司机重新归类为“工人”，这引发了人们对其他零工经济应用可能受到的影响的猜测。

对于今日的裁决，Deliveroo 一位发言人表示，这是该公司历史上的一个重要里程碑。

该发言人称：“我们向‘骑手’传达的信息是明确的，我们将继续支持你们想要的工作方式，将继续倾听你们的意见，并对你们最重要的事情作出回应。”

“Deliveroo 的模式提供了真正的灵活性，这种灵活性只与自营职业相兼容。那些旨在降低‘骑手’灵活性的要求并不代表绝大多数‘骑手’，他们试图强加一种‘骑手’不想要的工作方式。”