小米回应“真正懂行的不需要降低性能来控温”：国家规定 45℃+ 须严格控温

IT之家 6 月 25 日消息 小米产品总监、MIUI 体验总负责人金凡此前表示为兼顾温度和性能将推出“均衡模式”“性能模式”自选预计 8 月上线，目前已在内部测试阶段，且目前游戏稳帧技术已导入到了大部分骁龙 888 手机。

IT之家了解到，在本周最新的小米 MIUI 负责人在线・手机功耗专场活动中，多位相关负责人对用户比较关心的内容进行了回答：

是否可以取消温控限制，毕竟米粉是为了性能才选择小米手机

网友 @榆卿 LEE 问：

希望将均衡模式和性能模式功能尽早提前发布，取消温控，恢复游戏高性能，提升充电速度，绝大部分真正懂行的米粉不需要降低性能来控制温度，绝大部分米粉也是为了追求性能才买小米手机，希望能兼顾性能与续航，很多人也有黑鲨散热背夹，所以温控只要在不损害手机的情况下，其实无所谓。

小米 @张楠 答：

性能与续航的兼顾也是我们一直所追求的，但是随着硬件性能越来越强，似乎功耗问题变得越来越突出，这就需要我们软件优化策略需要也及时迭代更新，目前我们已经梳理了一些新的省电方案，希望通过区分性能和功耗模式，把这些新的方案带到大家面前。

小米 @张国全 答：

还是要做温控啊，国家 3C 标准要求 45 度以上必须严格控温。因为超过 45 度长时间使用可能会造成低温烫伤，这也是目前业界相对统一的标准。

我不需要性能，我只想要日常使用温度低，但最好还是可选

@九九传奇 问：

1、我想要手机日常使用温度低点，只要温度低，游戏性能减 10% 甚至 20% 我也愿意。（最好有开关可选择，部分人可能还是游戏性能优先）2、系统动画流畅点就行，不追求动画打开速度。

@张国全 答：

收到，除了系统会增加性能模式/均衡模式外，游戏里也会增加性能模式和默认模式。其实目前的游戏模式里也有性能模式； 关于系统动画，我们一定以动画流畅为高优先级；中低端平台，我们会缩减功能和动画，也希望大家能够谅解。

两种模式不够用，我还需要低功耗模式

网友 @燃烧的寒冰 问：

是否可分为三种模式？第一种低功耗模式：满足不打游戏的人群的日常使用（非省电模式，不限制帧率和正常功能）；第二种均衡模式：满足小型游戏及大型游戏中低画质流畅；第三种性能模式：满足大型游戏画质帧率全开，这样不同人群各取所需。参考 yc 调度。

@张国全 答：

模式太多对交互也麻烦，三种模式怕把用户绕晕了，说一下我的想法：性能模式，保证峰值性能；均衡模式，给普通用户使用，保证稳定流畅；针对游戏，发挥 CPU/GPU 最大潜质。但无论怎样，还是要把温度控制住，超过一定温度，还是要做一些限制操作，一方面满足越来越严格的 3C 标准；另一方面，也防止用户长时间玩手机，可能造成的低温烫伤。

需要优化待机功耗

@Mi_cy 问：

建议日常使用均衡模式，玩游戏自动开启性能模式退出游戏恢复均衡模式，还有就是待机耗电优化一下，现在待机耗电有点大。

@张楠 答：

已经跟产品经理讨论，看是否把游戏加速里面的性能模式变得更显性一些。

小米 11 的安卓系统耗电问题

@1 个小哥哥 问：

小米 11 Ultra 的耗电详情中安卓系统耗电能不能解决了？从首发到现在将近 3 个月了，更新好多个版本了，就是没解决。

@张楠 答：

目前耗电统计的方式都是通过 power_profile.xml 里面事先预置好的功耗值，结合硬件的运行时间和状态累积出来的值，可以当成一个相对耗电的参考，但是不能完全以这个耗电为准。举个例子，针对 CPU 耗电的统计，目前的统计方式是把每个频点的功耗都列出来，然后看当前进程在不同频点上的执行时间，最后相乘累加所得，但是在进程的实际调度过程中，并不是一直处于 running 状态，所以统计出来的功耗值较于真实值可能会有偏差。“Android 系统”主要还是原生系统服务的集合，其实并不是直接指向 MIUI 系统耗电。

@张国全 答：

这里的安卓系统，其实主要是 surfaceflinger，是显示相关的模块，只要有屏幕显示，就会调用这个模块，是一个相对被动的调用，可以归类为屏幕耗电，这点给大家造成了困扰，我们内部再研究一下显示方法。针对屏幕耗电，其实还是要说一下，2K 屏幕确实能够给用户带来足够细腻的显示体验，但功耗相对 FHD，粗算会有 10% 左右的功耗增加。目前的技术，无论任何平台，几年内小电池带 2K 屏会比较吃力。

为什么系统比屏幕还费电

米粉 @默认昵称 1473048582 问：

为什么系统比屏幕还费电？

@张楠 答：

因为这个统计值是基于 power_profile.xml 中预置的值累计所得，而且这些值会根据硬件的不同，在不同项目上都需要重新测试做调整，所以如果出现耗电排行异常的话，可以提反馈给我们，我们检查下预置的值是否需要重新做下校准

性能模式体验不好

米粉 @白菜咿伊 问：

6000 多元的手机，开启性能模式，超高帧率，结果又烫又耗电，游戏还给弄成 29 帧，体验不好。

@张国全 答：

选择超高帧率，超高分辨率，再用 5G，功耗会比较高，目前策略是大概 47 度左右，会采用非常严格的限温措施，近期随着气温升高，各大厂家都在导入新的温控标准，超过 45 度都会限制的非常激进。

急需解决发热问题

@mi_5B9X2O 问：

能不能把发热问题解决一下？手机只打开一个应用，微信视频二十多分钟温度直接飙升到 52℃。

@张国全 答：

环境温度是多少啊？我们温度已经限制的非常严格了，非游戏场景，超过 48℃就已经刹车全部踩到底了。

急需解决充电问题

@小人物也浮夸 问：

小米 11pro 砍充电速度，充电断断续续，快修复下吧。

@张国全 答：充电断续，应该是和充电器的兼容性相关。您用的是官方充电器吗？

续航有问题

@華生 g 问：

续航有问题，小米 11 Ultra5000 毫安的电池亮屏 3 小时就没电了，这还是不玩游戏的情况。

@张国全 答：

1。强烈不建议普通用户用开发版；2。如果不玩游戏，3 个小时 5000mA，就是平均 1.6A 的耗电啊，建议去售后看看电池是不是有问题。

联发科用户抗议

@Mi_135611067 问：

我代表联发科用户想说，联发科芯片跑分追上高通，但 DSP 没有，导致续航崩了，还有高通小核都跑满，为什么我们的不跑满？

@张国全 答：

联发科其实这两年进步很大，CPU 已经追近高通，GPU 还有一些差距，整体工艺水品也在进步。

我觉得 MIUI 应该精简一些

@Mi_1437620530 问：

MIUI 系统该做减法了，可以把一些不常用的功能做成 App，在应用商店设立 MIUI 专区，用户可以自由下载卸载，让系统减负才是最好的。

@张国全 答：

建议非常好，很多应用确实应该删减，用户喜欢在市场安装。

有 App 后台偷电

@小侠是猪 问：

我感觉系统耗电量有些高，还有一些软件老在后台耗电，就比如小爱同学我都没用过它，可是它还在后台运行。

@张楠 答：

如果发现有些没有使用过的应用却出现耗电的情况，可以首先检查下该应用是否打开了自启动。针对系统自带的一些功能，如果平常不用的话，可以直接在其功能设置里面彻底关闭。