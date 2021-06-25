FF 实现贾跃亭初衷，官宣将于 7 月 21 日纳斯达克挂牌上市

IT之家 6 月 25 日消息 据法拉第未来官微，美国当地时间 6 月 24 日，Faraday Future （FF） 宣布， 日前提交的最新版美股上市文件 S4 已经正式生效。

这说明美国证券交易委员会（"SEC"）已经批准了 Property Solutions Acquisition Corp. ("PSAC"）与 FF 的合并计划。

此外，Property Solutions Acquisition Corp. ("PSAC"）的股东将于 2021 年 7 月 20 日举行会议，通过股东投票批准与 Faraday Future 的正式合并。

交易完成后，合并后的公司股票和认股权证预计将分别以股票代码 "NASDAQ：FFIE" 和 "NASDAQ：FFIEW" 进行交易。"FFIE" 中的 I 代表智能 (Intelligent) 和互联网 (Internet)，E 代表生态系统 (Ecosystem) 和电动 (Electric)。

官方表示，本次合并交易将为 FF 提供约 10 亿美元的资金，其中包括 PSAC 以信托形式持有的 2.3 亿美元现金（假设不赎回的条件下），为首款旗舰产品 FF 91 在交易结束后的 12 个月内大规模量产和交付提供了足够的资金支持。

Faraday Future 预计，未来 5 年销量将超过 40 万辆，其首款旗舰车型 FF 91 已获得超过 1.4 万辆订单。

未来 5 年，Faraday Future 的 B2C 乘用车规划将包括 FF 91 系列、FF 81 系列和 FF 71 系列。FF 81 预计将于 2023 年量产上市，FF 71 预计将于 2024 底量产上市。

IT之家了解到，在记录日期 2021 年 6 月 21 日前持有 PSAC 股票的股东应在 2021 年 7 月 19 日美国东部时间晚上 11 点 59 分（中国时间 7 月 20 日上午 11 点 59 分）之前及时提交投票。

官方表示，“与 PSAC 达成合并上市是 FF 的一个重要里程碑，也是在我们的员工、供应商、美国和中国的合作伙伴以及加州汉福德市的坚定承诺下成功实现的“。

Faraday Future 全球首席执行官毕福康博士称，“这次业务合并将使我们能够推出新物种 FF 91 这款极智科技奢华电动车型，从而实现我们创始人的初衷，并促使我们的用户和股东参与到塑造创新的未来出行生态系统中。"