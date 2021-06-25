微软 CEO 纳德拉在 Win11 发布会上炮轰苹果，挑战应用商店商业模式

6 月 25 日消息，美国当地时间周四，微软发布了新版操作系统 Windows 11，这是该公司自 2015 年以来首次对操作系统进行重大升级，此举直指苹果利润丰厚的应用商店商业模式。

Windows 11 将于今年年底上线，它将包括新的 Windows Store，软件开发商可以使用自己的应用内支付系统，而不用向微软支付佣金。得益于亚马逊和英特尔的技术援助，Windows Store 还将让用户在笔记本电脑和个人电脑上找到并运行安卓移动应用程序。

这些举措与苹果应用商店所谓的“围墙花园”策略形成鲜明对比。在这种策略中，苹果只允许用户从应用商店下载软件，并对软件开发商施加严格控制，包括要求用户使用苹果的应用内支付系统，并支付高达 30% 的佣金。

这些改变意味着，微软和苹果之间对软件分发行业的未来愿景存在巨大分歧。微软市值最近突破了 2 万亿美元，而此前苹果是唯一一家市值达到 2 万亿美元的美国上市公司。微软此举也对谷歌带来挑战，后者的应用商店也向开发商收取佣金。

20 世纪 90 年代，随着个人电脑成为企业和消费者必不可少的设备，Windows 推动了微软的崛起。但随着手机取代个人电脑，成为数十亿用户的主要计算设备，微软操作系统开始让位于苹果的 iOS 和谷歌安卓系统。

Windows 帮助微软成为家喻户晓的名字，并主导了个人电脑领域多年，尽管它正被使用苹果和谷歌软件的设备超越，但仍是微软在企业市场实力的核心。在微软最近一个财年的 1430 亿美元营收中，包括来自企业和消费者 Windows 业务营收在内的个人电脑部门占 482 亿美元。

市场研究机构 IDC 的数据显示，在个人电脑和笔记本电脑中，Windows 在 2020 年被谷歌的 Chromebook 抢走了部分市场份额，因为学校选择了更便宜的设备进行在线学习，但其仍然保留了超过 80% 的市场份额。

微软周四表示，该公司将在 Windows 11 操作系统中加入新的工具，直接向内容创作者（包括本地新闻媒体）提供分成。微软最近将通过其商店销售游戏的佣金削减至 12%，低于对常规应用程序收取的 15% 佣金，并直言不讳地批评苹果的应用商店政策。

在 Windows 11 发布会快结束时，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 通过视频发表了闭幕词。他的演讲几乎完全是为了证明 Windows 将是比 MacOS 或 iOS 更好的创作者平台。他认为“没有个人动力就没有个人计算机”，坚持认为用户应该更多地控制他们的计算机。

纳德拉指出，微软正在对其应用商店规则进行修改，允许更多类型的应用程序、安卓应用程序上架，最重要的是，允许应用程序使用自己的支付系统。他说：“一个平台只有在其规则允许这种基础性创新和品类创造的情况下，才能为社会服务。”在当前围绕应用商店规则的辩论、诉讼和立法的特定背景下，这可被视为对苹果尖锐而直接的批评。

以下为纳德拉演讲的核心摘要：

今天标志着 Windows 历史上的一个重要里程碑，代表着新的开始。我们今天向你们展示的东西，以及我们如何重新想象操作系统、浏览器、应用商店以及订阅等，这都让我感到非常兴奋。

我想简单地回顾一下我们是如何取得今天成功的。纵观 Windows 的历史，它始终是世界上的一股民主化力量。Windows 为消费者和企业创建了全新的服务类别，催生了许多世界上最成功的软件类别，从通信和生产力到设计和商业应用等，每个类别都创建了自己的生态系统。网络本身就是在 Windows 上诞生和成长起来的，它推动了芯片创新和设备创新，使如此多的人（包括业余爱好者、开发者和企业家）都设定远大的梦想，将他们的想法变成现实并货币化。

Windows 始终站在创作者一方，更注重消费者的权益。有了 Windows，你们可以构建和使用应用程序，可以玩游戏和设计游戏，可以买电脑然后构建电脑，可以加入并创建新的社区，可以购买企业商品然后自己创业。有了 Windows 11，我们对 Windows 在世界上的角色有了新的认识。展望未来，我看到了三个明确的机会。

第一，Windows 认识到没有个人动力就没有个人计算。个人计算需要选择，我们需要在计算本身上培育和发展我们自己的动力。我们希望消除今天经常遇到的障碍，并提供真正的选择和联系。

我们需要被授权选择我们运行的应用程序，我们消费的内容，我们联系的人，甚至我们如何分配自己的注意力。操作系统和设备应该根据我们的需要来塑造，而不是反过来。这就是为什么我们要让用户可以更轻松地在自己想用的设备上与想要的人、想要的内容、想要的应用程序进行互动的原因。

第二，Windows 是世界创造的舞台。作为创作者，每当你打开 Windows 设备时，它都会成为你灵感的舞台，所以你可以有远大的梦想，创造些深刻而持久的东西。随着消费和创造之间的平衡发生变化，创造正在经历一场翻天覆地的变化。

有了新一代的 Windows，我们正在释放我们每个人与生俱来的创新和独创性。我们希望在社区推动下，促进内容、消费和商业之间的良性循环。这些循环应该畅通无阻，让人们能够畅通无阻地访问对他们来说重要的应用程序、文件、游戏、电影、节目、内容和社区。我们希望赋予人们创作的能力，并激励人们去创造。这就是我们推出全新用户体验以帮助提高工作效率的原因。

第三，Windows 不仅仅是个操作系统，它还是一个平台创建者的平台。它拥有最广阔的设计空间，使人们能够建立自己的企业和社区。

今天，世界需要更开放的平台，允许应用程序自己成为平台的平台。Windows 是个可以推动创建比其本身更大的平台，比如网络。这是我们开发 Windows11 的愿景，即让它成为下一个网络、下一个变革性软件类别、下一个个性化内容业务平台。

一个平台只有在其规则允许这种基础性创新和类别创造的情况下才能服务于社会。这就是为什么我们引入新的商店商业模式和政策的原因，此举可为当地出版商创造新的机会，并在 Windows 上支持更多的安卓应用程序。

这是 Windows 进入新时代的首个版本，我们正在为下一个十年和更远的未来进行构建。当我回想起即将到来的那些篇章时，我想起了 19 世纪哲学家叔本华（Arthur Schopenhauer）的比喻，他把创作者比作太阳系中的天体。他写道，流星会闪烁，但会逐渐消失。行星耐久得多，但他们的光辉借自他人，不久也必然消逝。只有恒星闪耀着自己的光芒。

这就是我们在 Windows 上的雄心壮志，帮助其他恒星和整个星系诞生并茁壮成长。我为 Windows 取得的成就以及它为其他人创造的持久机会而感到无比自豪。我期待着看到你们用 Windows 11 取得的成就，以及它将如何为世界各地的人们带来持久的机会。