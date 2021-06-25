微软发布全新 Win11 应用商店：美观易用 UI，支持安卓 App

IT之家 6 月 25 日消息 今晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

微软发布了全新的 Windows 11 应用商店，当然实际名称还是微软商店，而不是 Windows 商店，就像它在 2017 年重塑品牌时一样。

新的商店有一些合作伙伴加入。Adobe 将提供其 Creative Cloud 套件，Zoom 也将在那里。

IT之家获悉，在一项重大举措中，微软 Panos Panay 表示，“如果你带来了自己的商业引擎”，开发者现在将能够保留 100% 的收入--不像苹果和谷歌的应用商店，它们通常会拿走开发者收入的 30%，并坚持使用自己的支付平台和应用内购买。我们必须看看这是否也适用于游戏，微软和其他公司通常将其与应用程序分开处理。

另一个巨大的惊喜是：由于与亚马逊的合作和一些“英特尔 Bridge”技术，新的微软商店还将包括可以在你的 Windows 11 电脑上运行安卓应用。亚马逊应用商店将在微软商店内运行，你可以在电脑上将这些应用与传统的 Windows 应用并排拖动和固定。

Windows 开发者可以发布任何类型的应用程序，无论应用程序框架和包装技术如何 -- 包括 Win32、.NET、UWP、Xamarin、Electron、React Native、Java 甚至 Progressive Web Apps。

有了新的弹出式商店，你可以轻松地从浏览器中安装应用；当你点击网页上的微软商店下载标识时，微软商店将弹出，以管理安装 -- 而不会将你从正在做的事情中跳转离开。

今天，Panay 表示，无论你开发的是 UWP 还是传统的 Windows 应用，微软商店的设计都能容纳它们。他在一篇新的博客文章中写道：“我们使开发者和独立软件供应商（ISV）能够带来他们的应用程序，无论它们是作为 Win32、渐进式网络应用程序（PWA）或通用 Windows 应用程序（UWP）或任何其他应用程序框架构建的，都可以创造一个接触和参与更多人群的机会。”

微软还试图将 Windows 商店更名为微软商店，这一点也不令人困惑。

微软在 2019 年已经埋下了 UWP 的梦想，有消息称它将在其商店中接受原生的 Win32 游戏，而且多年来它还尝试了许多其他策略来吸引开发者--包括修订政策，允许应用开发者保留 95% 的应用收入，最近又允许他们保留 88% 的游戏收入。它还试图对 API 进行解耦，以便 Win32 应用程序能够利用现代 Windows 的功能。

微软表示，全新的 Microsoft Store 是一个值得信任的平台，你可以在此探索应用程序和观看、创作、游戏、工作及学习相关的内容。重新打造的 Microsoft Store 速度更快，并采用了美观易用的全新设计。我们不仅会为你带来更多的应用程序，还将通过精选和集锦，让你更加轻松地探索、发现所有内容，包括应用程序、游戏、视频节目、电影等。此外，我们也很高兴地欢迎众多优秀的第一方及第三方应用程序加入 Microsoft Store，如 Microsoft Teams、 Visual Studio、 Disney+、Adobe Creative Cloud、 Zoom 和 Canva，它们将为你带来绝妙的娱乐享受，激发灵感，并让你与他人保持互联。Microsoft Store 中的应用程序都已通过安全及家庭防护测试，你可以放心下载。

微软称，我们首次将 Android 应用程序引入 Windows。今年晚些时候，大家将能够在 Microsoft Store 中找到 Android 应用程序，并可通过亚马逊应用商店下载。想象一下，你可以在 TikTok 上录制并发布视频，或者在你的电脑上使用 Khan Academy Kids 进行线上学习 。接下来的几个月，我们将会分享更多与此相关的信息。我们期待采用 Intel Bridge 技术应用程序与亚马逊和英特尔展开合作。