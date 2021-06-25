复兴号智能动车组今日正式开跑，教你如何在 12306 上买到新车票

IT之家 6 月 25 日消息 据中国铁路官方，伴随全国铁路第三季度列车运行图的实施，被众多网友誉为“匠心设计”、“国货之光”的复兴号智能动车组今天终于和大家见面了。

IT之家了解到，复兴号智能动车组今日正式上线京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁开行，服务功能再次优化。

官方还总结了一波拥有复兴号智能动车组的车次时刻表以及如何购买相应列车的窍门，方便各位小伙伴买到心仪的车号。

如果你在 12306 上购买高铁车票时见到显示“智能动车组”字样的复兴号车次，那么你就可以放心大胆的购买，因为这就是官方认证的“智能动车组”车次，童叟无欺。

据悉，此次盛装亮相的复兴号智能动车组包括 CR400AF 和 CR400BF 两个型号，车体外观分别采用“瑞龙智行”和“龙凤呈祥”方案，灵感来源于中国传统文化的“龙凤图腾”“舞龙”“飞凤”等意象。

▲智能动车组 CR400AF“瑞龙智行”

▲智能动车组 CR400BF“龙凤呈祥”

据悉，官方列车编组分为 8 辆标准编组和 17 辆超长编组，还有 8 辆编组高寒车型，列车定员分别为 578 人、1285 人，可完美适应不同线路的运力需求。

国铁集团表示，安排 8 辆编组列车在 4 号车厢、17 辆编组列车在 8 号车厢专门设置无障碍车厢，配备更宽阔的通过门、无障碍卫生间、轮椅放置区等，在服务设施上增加盲文标识，更好地服务残疾人旅客出行；

17 辆编组列车采用基于 5G 技术的列车 WIFI，沿线实现 5G 网络信号的覆盖，为旅客提供更优质的语音通话和移动网络服务；

此外，列车空调机组采用变频技术，温度调节更准确、噪音更小、车厢更安静，不仅使旅客体感更舒适，而且可降低能耗 10%。

以下为官方科普