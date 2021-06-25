复兴号智能动车组今日正式开跑，教你如何在 12306 上买到新车票

IT之家 6 月 25 日消息 据中国铁路官方，伴随全国铁路第三季度列车运行图的实施，被众多网友誉为“匠心设计”、“国货之光”的复兴号智能动车组今天终于和大家见面了。
IT之家了解到，复兴号智能动车组今日正式上线京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁开行，服务功能再次优化。
官方还总结了一波拥有复兴号智能动车组的车次时刻表以及如何购买相应列车的窍门，方便各位小伙伴买到心仪的车号。
如果你在 12306 上购买高铁车票时见到显示“智能动车组”字样的复兴号车次，那么你就可以放心大胆的购买，因为这就是官方认证的“智能动车组”车次，童叟无欺。
据悉，此次盛装亮相的复兴号智能动车组包括 CR400AF 和 CR400BF 两个型号，车体外观分别采用“瑞龙智行”和“龙凤呈祥”方案，灵感来源于中国传统文化的“龙凤图腾”“舞龙”“飞凤”等意象。
▲智能动车组 CR400AF“瑞龙智行”
▲智能动车组 CR400BF“龙凤呈祥”
据悉，官方列车编组分为 8 辆标准编组和 17 辆超长编组，还有 8 辆编组高寒车型，列车定员分别为 578 人、1285 人，可完美适应不同线路的运力需求。
国铁集团表示，安排 8 辆编组列车在 4 号车厢、17 辆编组列车在 8 号车厢专门设置无障碍车厢，配备更宽阔的通过门、无障碍卫生间、轮椅放置区等，在服务设施上增加盲文标识，更好地服务残疾人旅客出行；
17 辆编组列车采用基于 5G 技术的列车 WIFI，沿线实现 5G 网络信号的覆盖，为旅客提供更优质的语音通话和移动网络服务；
此外，列车空调机组采用变频技术，温度调节更准确、噪音更小、车厢更安静，不仅使旅客体感更舒适，而且可降低能耗 10%。
以下为官方科普
座椅增设电动腿靠
可调节头靠等功能
将原来设置在扶手上的小桌板
改为设置在前排座椅靠背上
二等座细节之变
座位把手增设座位号
座椅靠背增加 USB 充电口
方便旅客手机充电
小桌板凹槽深度加深
增强水杯放置的稳定性
商务座细节之变
通过座椅交错布置和结构设计
实现一人一舱，独立空间
提高私密性、便捷性、舒适性
CR400AF 的商务座席
CR400BF 的商务座席
座椅实现全躺功能
配备支持手机投屏功能的
智能交互终端
可为旅客提供丰富的娱乐节目
运行信息等服务
无线充电、无线投屏功能
为旅客提供方便舒适的乘车体验
无障碍车厢细节之变
配备更宽阔的通过门
更安全的轮椅放置区
座椅把手增加盲文标识
无障碍卫生间和普通卫生间
都设置有智能照明系统
当检测到有人进入后
可自动调整灯光亮度
并增加“禁止吸烟”语音提示
餐吧区细节之变
餐吧增设自动售货机
旅客可使用手机自助购买
水果、饮料和零食
CR400AF 餐吧区
CR400BF 餐吧区
显示器屏幕细节之变
车内车外的信息显示器
由 LED 升级为 LCD
显示信息更多，视觉效果更好
电视屏幕加大至 29 英寸宽屏
可左右分屏同时显示
列车运行和娱乐节目信息