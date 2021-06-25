Flyme 九周年：魅族推出纪念 T 恤，7 月正式上线

IT之家 6 月 25 日消息 今天 Flyme 迎来了九周年纪念日，魅族官方推出了“Flyme 九周年纪念 T 恤”，将于 7 月正式上线。

据 Flyme 官微介绍，关于这款 T 恤，设计师将开放、生机、共赢的 Flyme 生态理念与 PANDAER 相结合，塑造出具备未来科技感的摩登形象。

IT之家还了解到，为了庆祝 Flyme 九周年，魅族不仅推出了纪念 T 恤，其魅族游戏中心与主题美化也有活动，魅族游戏中心可领 7 折优惠券，主题美化的字体、主题限时折扣。