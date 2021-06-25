Win11 界面像极了苹果 macOS 却要借亚马逊商店接入安卓 App，焦虑的微软正四处树敌

6 月 25 日凌晨，微软发布了最新一代的 Windows 11 操作系统。发布会上，微软全面介绍了 Windows 11 操作系统的 UI 界面、PC 游戏体验、Microsoft Store 更新、触屏控制以及语音输入等最新功能。

或许是由于此次发布会前 Windows 11 测试版系统镜像意外泄露，导致互联网圈内大多数人都先于发布会体验到了新功能，业界对于这一场发布会的期待少了许多。又或者是因为这一次的发布会确实没有带来太多惊艳的表现，Windows 11 发布后，一些抢先体验过的人直言系统改动不痛不痒，体验基本不变。

抱着一探究竟的目的，我们观看了整场发布会，过程中也发现了一些值得留意的变动。

界面像极了 macOS 却考虑接入安卓 App

不得不说，最新发布的 Windows 11，确实有一种让人眼前一亮的感觉，UI 设计上的重大更新，成为了本次发布会最值得留意的一点。

但在观看了整场发布会之后，我们发现，无论是把“开始键”和应用图标集中放到任务栏中心位置的做法，还是类 iPadOS 系统的桌面贴靠布局、贴靠群组功能，还是整体 UI 界面设计中的美学风格，这一次发布的 Windows 操作系统，多多少少都掺杂了一些苹果系统的影子。

“Windows 11 新系统的界面，越来越果味儿十足了。”发布会之前，由于测试版镜像的意外泄露，一部分抢先体验者便如此吐槽道。如今看来，这些吐槽确凿无疑。

当然，在排除了 UI 设计层面与苹果系统极其相似之外，作为一款独立的操作系统，Windows 11 确实也还有一些独特之处。

为了让使用者进一步拉近与身边人的距离和关系，在最新发布的 Windows 11 系统中，微软将基于 Microsoft Teams 技术的社交能力整合到任务栏中，协助用户实现了无论用户是在 Windows、Android 还是 iOS 平台，都可以通过打字、聊天、语音或视频与自己的联系人沟通。

在游戏娱乐方面，目前 Windows 11 正在准备接入更多的 Xbox 游戏机。据介绍，目前 Windows 11 中所具备的自动 HDR 功能，将能够调整游戏中的照明和颜色，使图像更加生动。目前微软在推广的游戏订阅服务，也可以通过按月付费访问许多不同的游戏。

为了让用户能够及时地了解所关心的新闻和信息，Windows 11 还增加了由 AI 和 Microsoft Edge 浏览器驱动的 Widgets 个性化提升功能。

相较于 Windows7 操作系统比上一代操作系统的人机界面优化，Windows8 系统对多设备、多终端支持的尝试与努力，以及 Windows 10 操作系统向 ChromOS 方向上的尝试。

如果一定要找一个意义深刻的变化来形容此次发布的 Windows11 操作系统的话，那恐怕将会是微软宣布 Windows11 将接入 Android 应用这一改变了。

据微软方面介绍，伴随着 Windows 11 的发布，该系统将支持来自亚马逊 App Store 的 Android 应用程序，今年晚些时候，用户们将能够在 Microsoft Store 中找到 Android 应用程序。

要知道，此前为了打通移动手机应用与 PC 之间的连接壁垒，微软已做过多次尝试，公司深度推出过 Windows 10 on ARM 版本的操作系统，希望将自己的系统移植到其他硬件平台之上。但从如今允许 Android 应用接入 Windows11 来看，微软似乎改变了原来希望其他硬件厂商用自己操作系统的思路，转变为希望其他软件厂商到自家平台从事应用分发和生态建设。

此外，为了创建一个更加开放并且具备黏性的操作系统生态，为用户、开发者乃至于创作者解锁更多的体验和新机遇。

微软还对 Microsoft Store 的收入分成政策进行了改革，允许应用开发者将他们自己的商业模式引入到 Microsoft Store，并保留 100% 的收入，微软不收取任何费用。

焦虑的 Windows11 正在四处树敌

近日，随着微软股价一路上涨并顺利突破 2 万亿美元，公司成为了继苹果公司后第二家市值突破 2 万亿美元的公司。微软，再一次凭借自己的业绩赢得了资本市场认可。

然而，在微软市值不断上升的对立面，Windows11 产品发布背后的战略层面，一些难以察觉的焦虑似乎也正在凸显。

“界面在模仿苹果，如今系统有考虑要接入 Android 的 App，而且目前似乎只是在系统里挂了一个亚马逊商店的跳转链接！Windows11 这个策略有点看不明白啊！”在观看完发布会之后，有网友直接吐槽表示。

而在此之外，Windows11 似乎也在通过收取较低平台费用或者允许第三方支付处理的方式，企图向苹果以及谷歌发起冲击，进一步挑起新的网络应用市场变化，壮大自身产品及应用生态，吸引更多的开发者入驻。

Window11 发布期间，当微软表态应用开发者可以将他们自己的商业模式引入 Microsoft Store，并且保留 100% 收入的消息时。有外媒评论称，“微软正通过收取较低的费用并允许支付处理费向苹果以及谷歌发起冲击。”

毕竟，目前苹果 App Store 和谷歌 Play Store 该类性质的收费比例，分别为 15% 及 30% 之间。如果未来总体用户量超过 15 亿的 windows 免费开放 Microsoft Store 市场，这极有可能引来一批愿意尝试的企业加入共建。

一边，是在极力地模仿甚至于学习苹果和谷歌，甚至于希望将对方的资源变成自己产品内的东西。而另一方面，却又在毫不避讳地直接以低价策略抢占应用开发者群体，企图瓦解苹果 App Store 和谷歌 Play Store 的商业护城河。Windows11 看似锐意进取的背后，似乎潜藏着的是说不出口的焦虑。

从技术发展的角度来看，伴随着云原生、低代码以及 Serverless 等开发模式的兴起，越来越多的程序开发者正在绕开微软的 Windows 操作系统，依附于类似于微信、钉钉等这一类流量型平台之上，形成新的聚集生态。开发者必须要懂得操作系统底层原理的时代，似乎正在成为过去式。

曾经在整个 IT 产业拥有绝对话语权的 Windows 操作系统，正在逐渐在开发者心目中丧失优势。

在场景运用方面，伴随着智能手机、Pad 以及云端操作系统的出现，不断丰富的场景正在基于各自的优势不断地满足人们生活、办公等方面的需求。在这一过程中，曾经风靡一时的 PC 电脑正在逐渐演变成为众多电子消费品中的一种，而内置于其中的 PC 操作系统，似乎也正因此而遭遇贬值。

“Windows 的作用和地位都在下降。”一位连续三次创业，目前公司估值已超过 3 亿美元的资深技术型企业创始人对我们表示。不断出现的新玩家类型，稀释了 Windows 的领导者地位。

而且对于 Windows 操作系统而言，目前颇为尴尬的一件事情是，就在微软总部驻扎的大本营 —— 美国本地，目前其在年轻一代心目中的分量，也正在不断地减弱。

“现在已经不是 Windows7 甚至 Windows10 的时代了，在美国，现在教育市场主要是 ChromeOS 占据主导，美国的下一代消费者最先接触的电脑系统是 ChromeOS 和苹果系列，而不是 Windows。”我们常驻硅谷的记者评论表示。

消费者集体偏好的选择，正在左右着 Windows 的命运。

而从全世界范围内来看，目前包括德国、瑞士、韩国、巴西、荷兰等国家谋求“操作系统自主权”的意识觉醒，也正在成为决定 Windows 命运走向的不可或缺因素。

一直以来，Windows 操作系统凭借全球超过 80.5% 市场份额的垄断优势，对外营造出了一种高大不可动摇的强大姿态，殊不知随着技术以及市场环境的变迁，Windows 长期稳固的大厦根基，如今也有了些许松动迹象。

当然，尽管长远 Windows 确实存在着这样那样的问题，但作为一款拥有超过 15 亿用户的基础型软件产品。短期内 Windows 仍将是目前世界上最强大的生产力工具，尤其是在工控与专业软件领域，目前也只有 Windows 能够胜任此项任务。

而对于发布会中多次提及的多端传递和云协同业务，这依旧将会是 Windows11 未来最值得关注的两个方向。