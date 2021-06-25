微软要求未来 Win11 笔记本电脑支持蓝牙和精密触控板，建议使用 SSD

IT之家 6 月 25 日消息 微软终于发布了备受期待的 Windows 11 系统。带有更新的用户界面、性能和生产力的改进。

外媒 ZdNet 报道，除了最低硬件要求外，Windows 11 笔记本电脑在未来还需要对某些功能提供支持。根据微软的文件，Windows 11 笔记本电脑将需要配备蓝牙 4.0 或以上，并支持精密触控板。这两项要求都延伸到笔记本电脑、平板电脑和其他手持设备，但不包括台式机电脑。除此以外，微软还规定 Windows 11 设备必须包括用于互联网连接的 WiFi 或以太网。

此外，微软建议用户将 Windows 11 安装在 SSD 等“非转动存储”上，以获得最佳性能，但这是可选的。除此之外，该公司还指出，Windows 11 设备需要至少有一个 USB 端口，如果制造商计划使用 USB-C PD（充电传输），那么他们需要实现“USB Type-C 规格 v1.1 版或更高版本和 2.0 版 v1.1，并可选择支持 PD 规格的 3.0 版 v1.0 或更高版本，而且必须根据 USB-IF 的 USB-C 产品测试矩阵进行认证。”

IT之家获悉，最后，Windows 11 设备的外部 PCIe 功能端口（如 Thunderbolt）必须支持内存访问保护或内核 DMA 保护（kDMA），并且默认启用/选择。随着 Windows 11 的推出，微软还计划强制要求笔记本电脑包括一个网络摄像头，不过这一要求将于 2023 年 1 月 1 日开始实施。