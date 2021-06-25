微软人员确认 Win11 搭载安卓子系统，ARM 设备可原生运行，Intel/AMD 处理器均支持

IT之家 6 月 25 日消息 6 月 24 日晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

IT之家获悉，微软通过亚马逊应用商店将安卓应用引入 Windows 11。安卓应用将在 Windows 11 上原生运行，并可从操作系统中包含的新 Windows 11 商店下载。

IT之家获悉，微软负责 WSL 的项目经理 Miguel Ramos 证实，现在将有一个 Windows Subsystem for Android（Windows 的安卓子系统），这和 WSL（Windows Subsystem for Linux，即 Windows 的 Linux 子系统）一样酷。

安卓 App 将在虚拟机中运行，支持语音、手写笔和蓝牙网络等。

ARM 二进制文件将通过英特尔 Bridge 技术运行，但开发者最好向应用商店提交通用 APK 文件。

英特尔 Bridge 技术是一个 runtime 运行时后编译器，使应用程序能够在基于 x86 的设备上原生运行，包括在 Windows 11 上运行这些应用程序。

“英特尔的多架构 XPU 战略通过将领先的 CPU 内核、图形技术、人工智能加速器、图像处理器等整合到一个经过验证的解决方案中，为正确的工作负载提供正确的引擎。”

对于像 Surface Pro X 这样的 ARM 设备，运行安卓应用将没有问题，因为所有的安卓应用都是为基于 ARM 的设备原生构建的。而对于基于 AMD 的 x86 设备，微软将使用同样的英特尔 Bridge 技术来支持安卓应用。在这里我们感谢英特尔提供 Bridge 技术来改善整个 x86 生态系统。

《微软发布全新 Win11 应用商店：美观易用 UI，支持安卓 App》