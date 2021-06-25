人民银行 / 银保监会等部门联合推出进一步降低支付手续费等措施

IT之家 6 月 25 日消息 根据中国人民银行消息，为贯彻落实 2021 年《政府工作报告》有关“适当降低小微企业支付手续费”的工作部署以及国务院“关于降低自动取款机 (ATM) 跨行取现手续费”的工作要求，近日，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局联合推出降费措施，进一步向实体经济让利。

四部门在对近 5 万家小微企业、个体工商户进行调研的基础上，聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，提出 12 项降费措施，并将于 2021 年 9 月 30 日起正式实施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等 5 方面。

此外，人民银行配合银保监会推出降低自动取款机（ATM）跨行取现手续费长期措施，适应异地养老、医疗等需求，便利百姓现金使用。

IT之家了解到，本次降费举措不仅惠及小微企业、个体工商户，同时可以兼顾到其他市场主体及金融消费者。降费主体涉及商业银行、支付机构、清算机构。初步测算，全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约 240 亿元，其中惠及小微企业、个体工商户超过 160 亿元，有助于降低资金流通成本，进一步优化营商环境，促进消费提质扩容，对助力国民经济高质量发展发挥积极作用。

官方表示，下一步，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局将密切跟进降费措施落地情况及实施效果，确保直达基层、直接惠及市场主体，并根据经济社会需要、支付市场发展情况，持续推进支付服务提质增效，更好服务实体经济发展和民生改善。