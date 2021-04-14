失宠的 ATM 机：价格从 30 万元跌到 5 万元，一年减少 80000 台

IT之家 4 月 14 日消息 据新京报、北京商报等报道，随着银行线上业务的加速发展，ATM 逐渐 “失宠”。反映在两方面：价格卖不上去，需求量也在降。据了解，ATM 的均价在十年间从 30 万元降到 5 万元上下；需求量方面，多家银行 ATM 数量在近四五年里缩减了 40%。

ATM 机曾被称作是银行业 “最有用的发明”，但在移动支付的冲击下，ATM 机的光环已经失色。2020 年全年，ATM 机数量再收缩超 8 万台，全国每万人对应的数量也由 2019 年的 7.87 台下降至 7.24 台。线上化大势所趋，行业红利不再，倒逼 ATM 机厂商转型升级，但目前看来，成效并不显著。

IT之家获悉，根据央行最新公布的《2020 年支付体系运行总体情况》数据显示，截至 2020 年末，ATM 机具为 101.39 万台，较 2019 年末减少 8.39 万台。全国每万人对应的 ATM 数量为 7.24 台，同比下降 7.95%。

与之形成鲜明对比的是非现金支付业务的稳步增长，据央行公布的数据显示，2020 年，全国银行共办理非现金支付业务 3547.21 亿笔，金额 4013.01 万亿元，同比分别增长 7.16% 和 6.18%。