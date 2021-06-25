百度芯片业务成立独立公司“昆仑芯”，估值约 130 亿元

IT之家 6 月 25 日消息 根据 36 氪消息，百度旗下的昆仑芯业务近期成立了独立新公司 —— 昆仑芯（北京）科技有限公司，百度芯片首席架构师欧阳剑出任昆仑芯片公司 CEO。

企查查 App 显示，该公司注册资本约 1661 万元人民币，注册核准日期为 6 月 24 日。公司经营范围包括技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、计算机系统服务、模型设计、工艺美术设计等，还将销售自行开发后的产品。

昆仑芯片是百度自主研发的云端 AI 通用芯片，为深度学习、ML 机器学习算法的云端和边缘端计算而设计，可广泛应用于计算机视觉、自然语言处理、大规模语音识别、大规模推荐等场景。IT之家了解到，第一代昆仑芯片于 2020 年初量产，目前已经规模化部署超过 2 万片，在各个行业拥有数十个客户；第二代昆仑芯片已经流片成功，预计 2021 年下半年量产，AI 性能提升 3 倍以上。

据介绍，该公司在今年 3 月完成独立融资，领投方 CPE 源峰，投资方包括 IDG、君联、元禾璞华等，估值约 130 亿人民币。官方表示，未来，昆仑芯片公司将进一步加大在人工智能芯片领域的研发力度，同时加快在各地产业化落地的步伐。