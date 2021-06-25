维珍银河获美国航空管理局批准，可提供太空游服务

北京时间 6 月 25 日晚间消息，据报道，太空旅游公司维珍银河（Virgin Galaxy）已获得监管部门批准，允许将客户送往太空。这意味着该公司距离实现“太空游”目标又近了一步。

维珍银河今日在一份声明中称，美国联邦航空管理局（FAA）升级了该公司现有的许可证，以涵盖“客户航班”。此外，维珍银河还证实，该公司在 5 月 22 日进行的一次试飞表现良好，超出了预期。

对于“太空游”服务，FAA 的此次批准又创下一个里程碑。不久前，这项服务还处于“科幻小说”阶段。但如今，距离实现目标可谓是“近在咫尺”。维珍银河由企业家理查德・布兰森（Richard Branson）于 2004 年创立，之后一直为实现这一目标而努力。

今年 2 月，维珍银河成立了空间顾问委员会，为提供“太空游”服务献计献策。3 月，维珍银河又发布了新一代太空飞机，并计划恢复飞行测试。维珍银河的新一代太空飞机通体银色，科幻感十足。

维珍银河 CEO 迈克尔・科尔格拉齐尔（Colglazier）当时称，新一代太空飞机的加入，标志着维珍银河开始拥有一支机队，有朝一日能从全球各地的太空港，运送付费客户和科学有效载荷。

珍银河的目标是在明年开始商业运营。之前，维珍银河曾两次进入太空。第一次是在 2018 年 12 月，从加利福尼亚州起飞。去年 6 月，维珍银河又在“美国太空港”上空成功进行了第二次飞行。

之前，已有约 600 人预订了维珍银河的太空旅游票，每人的费用为 25 万美元。在 2014 年的一次坠机事件导致一名试飞员死亡后，该公司暂停了售票。

此外，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下的太空探索技术公司“蓝色起源”将于 7 月 20 日进行首次“载客”飞行，提供太空游服务。届时，贝索斯和他的兄弟将一同飞往太空。