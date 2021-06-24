贝索斯游太空风险太高，保险公司不敢为其投保

亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）即将于 7 月份搭乘旗下蓝色起源公司的飞船，进行首次载人太空亚轨道飞行。对于保险公司来说，将这位世界首富送入轨道的风险太高，以至于他们都不敢为其投保。

▲图 1：2019 年 5 月 9 日，亚马逊创始人兼首席执行官杰夫・贝索斯在美国华盛顿举行的揭幕活动上，展示了旗下太空公司蓝色起源研发的月球载人着陆器设计

贝索斯从小就是太空爱好者，他始终在与埃隆・马斯克（Elon Musk）和理查德・布兰森（Richard Branson）争夺成为“首位飞出地球大气层的亿万富翁”头衔。目前看来，他似乎有首先实现这个目标的可能。

尽管保险公司向来以高价为古怪冒险行为提供保险而闻名，但潜在的太空事故还不在其业务范围。保险信息研究所 (III) 发言人迈克尔・巴里（Michael Barry）说：“太空旅游涉及很多高风险因素，但到目前为止还不是人寿保险公司特别关注的领域，毕竟还没有太多人进入太空。”

保险经纪商和保险公司都表示，目前卫星、火箭和无人太空飞行市场的规模约为 5 亿美元，但还没有任何法律要求贝索斯创立的蓝色起源等运营商为乘客提供伤亡保险，或者要求太空游客投保人寿保险。

全球最大的保险经纪公司达信 (Marsh) 负责航空和太空业务的高级副总裁尼尔・史蒂文斯 (Neil Stevens）表示：“我们还没有发现有人为太空游客投保的情况。”

假设贝索斯和其他搭乘蓝色起源公司新谢泼德号亚轨道飞船的乘客按计划于 7 月 20 日发射升空，他们不仅要在距离地球表面 62 英里 (100 公里）的高空乘坐卡车大小的太空舱体验几分钟失重感觉，而且还必须能够安全返回。

▲图 2：2017 年 4 月 5 日，在美国科罗拉多州斯普林斯举行的第 33 届太空研讨会上，蓝色起源公司新谢泼德火箭助推器亮相

自 20 世纪 60 年代以来，唯一定期能提供亚轨道飞行的公司就是布兰森旗下的维珍银河（Virgin Galaxy）。该公司所有航天器都经过了测试，2014 年失败曾导致人员死亡。但蓝色起源已经进行了 15 次无人亚轨道飞行，全部取得了成功。

事实上，进入太空的人没有投保并不是什么新鲜事儿。提供太空保险服务的保险公司 AmTrust Financial 旗下子公司 Assured Space 发言人理查德・帕克（Richard Parker）表示，NASA 和美国总体上不购买责任保险，政府发射基本上由纳税人承担这笔费用。NASA 发言人在电子邮件对此回复称，NASA 宇航员有资格享受政府人寿保险计划。

保险公司 Global Aerospace 的太空政策承保经理查尔斯・韦顿 (Charles Wetton) 表示，执行政府资助任务的宇航员是依据他们的知识、技能和体能精心挑选出来的，并在发射前接受了几年训练。他们和他们的家人都知道他们所从事的工作存在的风险。

但韦顿称，商业太空游客可能只接受几天的亚轨道飞行培训，或几个月的国际空间站 (ISS）飞行培训，“这意味着保险公司需要考虑两种截然不同的风险状况”。

蓝色起源公司在其网站上表示，其乘客将在发射前 1 天接受培训，包括任务和飞行器概述、安全简报、任务模拟和飞行中的活动指导等。维珍银河公司表示，乘客将在发射前接受为期三天的培训和准备。

保险公司预计，商业太空旅行公司会向乘客提供豁免合同，声明如果乘客在飞行中死亡，他们将不承担任何责任。NASA 呼吁保险行业对其为私人资助的国际空间站宇航员任务建立保险机制，包括要求私人宇航员购买人寿保险。

保险经纪公司 Gallagher 的美国太空业务高级副总裁蒂姆・拉什（Tim Rush) 表示，现在太空旅游还处于早期，但接下来可能就涉及到为太空游客提供保险事宜。他补充说，人寿保险市场目前为私人宇航员提供 200 万至 500 万美元的个人保险业务。

Global Aerospace 太空和航空承保客户主管 Akiko Hama 称，针对商业太空运营商的唯一强制性保险是第三方责任险，主要承保地球上或飞行中飞机的财产损失。

保险公司和经纪商表示，该行业如何发展的一个关键问题是，与太空旅游相关的风险是属于太空保险还是航空保险。他们说，《联合国外层空间条约》和《1972 年责任公约》覆盖了所有太空活动，很少有国家出台有关商业载人太空飞行的法律框架。

第一份航空保险单是由伦敦劳埃德保险公司（Lloyd's of London）于 1911 年签署。几年后，有保险公司为查尔斯・林德伯格 (Charles Lindbergh) 及其单引擎飞机从美国直飞欧洲的直达航班提供了 1.8 万美元的保险。

达信的副总裁史蒂文斯说，太空旅行与航空旅行不同，因为乘客们将回到他们发射的地方。从技术上讲，这是一次国内旅行，因此不适用于国际航空保险原则。史蒂文斯还称：“航空、飞机保险等市场不那么热衷于承担涉及航天器的风险，太空旅游是否属于航空保险或太空保险是个攸关数百万美元的大问题。”

尽管航空旅行受到乘客死亡情况下航空公司责任规定的制约，但史蒂文斯表示，他不知道太空旅游也有类似规定。然而，韦顿表示，Global Aerospace 已经开始收到公司对亚轨道飞行任务投保的咨询。

Assured Space 的帕克说：“10 年后，也许航空和太空这两个领域看起来会非常相似。有些地方的立法机构会说：‘现在普通人也可以搭乘这些运载火箭进出太空，我们需要保护他们’。”