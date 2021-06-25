中国广电 5G 700MHz 集采今天启动，中国移动代理采购基站 48 万个、天线 174 万面

今天（6 月 25 日），中国广电（中国广播电视网络有限公司）正式宣布，期待已久的 700MHz 无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作经与中国移动协商后今日启动，本次两项招标工作均由中国移动代表双方实施。

700MHz 基站及相关天线招标启动

两份标书中均已明确：项目资金由招标人自筹，且资金已落实。投标截止时间均为 2021 年 7 月 16 日 9:00。

根据笔者从中国移动采购与招标网查询的结果显示，主要招标内容如下：

1、5G 700MHz 无线网主设备集采 48 万站

主要为 5G 700MHz 宏基站，采购规模约 480397 站，采用混合招标方式，共有 3 个标包，且允许同个投标人中标 3 个；另外，每个标包中标人为 3 家。

标包 1（共需 190061 站）：第一名标额为 61.12%，第二名为 28.77%，第三名为 10.11%；

标包 2（共需 190061 站）：第一目标额为 58.89%，第二名为 33.53%，第三名为 7.58%；

标包 3（共需 100275 站）：第一名标额为 59.98%，第二名为 30.44%，第三名为 9.58%。

2、多频段（含 700MHz）天线产品集采共 174 万面

共有三类合计 6 款天线集采产品，包含了 700MHz 天线在内：

1）4+4+4 天线（700/900/1800MHz），分普通增益和高增益；

2）4+4+4+8 天线（700/900/1800/FA），分长款和短款；

3）单 4 天线（700MHz），分普通增益和高增益。

以上天线总需求为 174 万面，其中 4448 天线需求为 114 万面（标包 2），444 等其余型号需求为 60 万面（标包 1）。也采用了混合招标形式，中标人数量均为 2~8 个，具体份额可参看图示。

标包 1：444 天线及单 4 天线，中标人为 2~8 个；

标包 2：4448 天线，中标人为 2~8 个。

值得注意的是，所有标包天线产品对于 700MHz 频段需求中，仅考虑 30M 带宽的测试结果。另外，不接受联合体招标，投标人最多标包数未设置限制。

广电“一张网”与 700MHz 频率迁移加快进行中

过去不久的 6 月 21 日，中国广电才发布“中国广电全国地面数字电视 700 兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标”，宣布当日即启动全国地面电视 700MHz 的频率迁移招标工作。不到一周时间又正式与中国移动启动 700MHz 设备招标工作，可见中国广电方面终于在实质行动层开始了广电 5G 的全面建设工作。

在频率迁移工作中，中国广电已经确定了会依照广电 5G 700MHz 网络建设进度和“边建设、边运营”的总体思路去推进，因此诸如“192”放号工作也就有了一定的保证。

根据先前的频率迁移招标内容，涉及到的台站共 6026 座，涉及频道 12350 个，中国广电方面已宣布筹措资金 180000 万元（18 亿元）人民币用以启动招标工作。该工程计划工期为 12 个月，范围显示为全国，保修期为 36 个月，目前由于仍处于招标阶段，暂无法得知结果。

另外，中国广电控股的广电股份公司（中国广电网络股份有限公司）在 6 月还进行了“全国一网”深度整合相关招标工作（重点发出“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合财务顾问选聘项目比选公告”与“中国广电网络股份有限公司‘一省一网’整合法律顾问选聘项目比选公告”），这也意味着“互联互通”的真正“统一运营、统一品牌”整合也有望推进。

依据各地区实际发展情况，中国广电与地方确定了“分省规划、分期部署”的 700MHz 建网计划，地方如何具体落实也应要有结果了。

“192”放号有望实现，巧夺“三家”移动用户仍是难题

根据今年 1 月 26 日中国广电与中国移动基于 2020 年 5G 共建共享合作框架协议而签订的“5G 战略”合作协议（含《5G 网络共建共享合作协议》、《5G 网络维护合作协议》、《市场合作协议》、《网络使用费结算协议》四份子协议）：

双方联合确定网络建设计划，按 1：1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz 5G 无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提供 700MHz 频段 5G 基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络，并有偿开放共享 2.6GHz 频段 5G 网络。

中国移动将承担 700MHz 无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在 700MHz 频段 5G 网络具备商用条件前，中国广电有偿共享中国移动 2G/4G/5G 网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务。

在共建共享期间，双方的关系是保持各自品牌和运营独立，共同探索产品、运营的模式创新，以开展内容、平台、渠道、客户服务的深入合作。

对于有线电视行业而言，在自身并无移动通信网络的背景下，直接依靠中国移动数十年的资源一键进入 700MHz 为代表的 5G 网络快速部署及运营氛围中，大大减少了无线网络的额外基建资金、冗余的时间人力等成本。

从中国广电自 2019 年 6 月代替全国有线电视网络行业获得广电领域的首个 5G 移动通信网络商用牌照至今已经已经过去了两年之久，先期确定的 2020 年启动商用 5G 建设已经“泡汤”，其背后反映的正是有线电视网络复杂的历史问题难以解决，诸如各地有线电视网络整合、建设资金来源等均面临各种状况。本次 700MHz 集采启动，证明了中国广电整体上做好了统筹规划，广电 5G 建设也已经确实无法再次推迟了。

应该来说，至 2022 年北京冬奥会启动时，广电 700MHz 5G 网络应当具备广泛商用覆盖，因此中国广电方面也就确定了今年内实现 40 万站、而明年完成 48 万站的建设。考虑到与中国移动的共建共享协议，“192”放号年内是可以实现的，用户层就必要先依托中国移动了。

根据工信部的最新数据，截至 5 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.08 亿户，比上年末净增 1417 万户。其中，5G 手机终端连接数达 3.35 亿户，比上年末净增 1.37 亿户。另外，三家企业的手机上网用户超 13 亿户。在仍有超 2 亿的规模情况下，广电将有效的电视用户转化为自身的移动网络用户，同时借助于携号转网政策制定合适营销策略，尚有一线生存的机会。